S-Bahn-Anschluss ab Dezember

Mit dem Fahrplanwechsel zum 13. Dezember startet die – in diesem Jahrzehnt mehrfach verschobene – zweite Ausbaustufe der S-Bahn Rhein-Neckar, wie das baden-württembergische Verkehrsministerium informiert. Auch auf den S-Bahn-Linien in Südhessen werden damit neue Triebwagen vom Typ „Mireo“ eingesetzt. Voraussetzung des neuen S-Bahnangebots war auch in Lampertheim die Modernisierung der Station und deren Barrierefreiheit. Die Züge rollen künftig auf der neuen S-Bahn-Linie 9 (bisherige Regionallinie 2) zwischen dem südhessischen Groß-Rohrheim über die Riedbahn nach Mannheim und von dort weiter über Schwetzingen nach Karlsruhe. Sie sollen künftig im Stundentakt verkehren. Die Verbindung zwischen Mannheim und Mainz soll ab Dezember 2021 über die S 6 erneuert werden. urs

© Südhessen Morgen, Dienstag, 13.10.2020