S-Springen findet am Sonntag statt

Lampertheim.Der Reit- und Fahrverein Lampertheim veranstaltet von Freitag, 18., bis Sonntag, 20. September, ein Springturnier auf seinem Gelände am Weidweg.

Normalerweise ist das Turnier im September der Jugendförderung gewidmet. Da aber wegen der Corona-Pandemie das große Dressur- und Springturnier im April abgesagt werden musste und aufgrund der anhaltenden Situation hat der Verein beschlossen, ein reines Springturnier zu veranstalten, das bis zur höchsten Klasse der Reiterei (Klasse S) ausgeschrieben ist. Die Springprüfungen finden auf den neu sanierten Außenspringplätzen statt. Die Teilnehmerzahlen mussten bereits in der Ausschreibung begrenzt werden, so dass insgesamt 750 geplante Anmeldungen zu verzeichnen sind.

Die Prüfungen beginnen am Freitag um 10 Uhr und enden gegen 17 Uhr. Am Samstag und Sonntag ist um 8 Uhr Turnierbeginn, die letzten Prüfungen enden an beiden Tagen gegen 18 Uhr. Höhepunkt des Turniers wird das S-Springen mit Siegerrunde sein, das am Sonntag um 16.30 Uhr startet. Trotz der corona-bedingten Einschränkungen freut sich der Verein, zahlreiche Reitsportfans unter Einhaltung der Hygiene- und Abstandsregeln begrüßen zu können. Hierfür ist eine Registrierung am Eingang des Geländes nötig. Für das leibliche Wohl ist gesorgt, der Eintritt an allen Turniertagen frei. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 17.09.2020