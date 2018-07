Sägen, feilen, schleifen

Anzeige

HOFHEIM.Einmal der jugendlichen Kreativität freien Lauf lassen, unbefangen Hände und Füße in Farbe tauchen, sägen, feilen und schleifen was Holz und Ytong aushalten. Darin konnten sich in der vergangenen Woche jeweils neun Jugendliche in drei Workshops der Künstler-Initiative-Lampertheim (KIL) im Rahmen der Ü12-Summertime ausprobieren. Am Freitagabend haben die Kursteilnehmer ihre Kunstwerke bei einer kleinen Vernissage in der Hofheimer Alten Post ausgestellt.

In den Räumlichkeiten der KIL durften Nachwuchskünstler mittlerweile im vierten Jahr in Folge ihre Ergebnisse Eltern und Freunden präsentieren. Die Woche über hatten sie gemeinsam mit den Künstlern Bernd Kalusche, Bernhard Hossner und Anette Jansen in den Kursen „Vom Klotz zur Kunst“, „Klecks!“ oder „Wandobjekte aus Holz“ ihre künstlerische Ader entdeckt. „Da darf auch mal was schepp sein“, meinte Hossner. Der Spezialist für Holzskulpturen leitete den letzten Workshop am Tag der Vernissage.

„Am seidenen Faden“

Kurz vor Torschluss sägten, malten und klebten die jungen Künstler noch fleißig an ihren hölzernen Wandreliefs. Bei Teilnehmerin Maria ist etwa ein „Leben am seidenen Faden“ entstanden. Ein buntes Männlein aus Holz hängt wie eine Marionette an mehreren Kordeln – gehalten von zwei Hölzern. Über dem großen roten Kopf thront unheilvoll eine riesige Schere. Der Geistesblitz sei der 13-Jährigen beim Anblick zweier überkreuz gelegener Holzlatten gekommen. Maria ist auch nicht das erste Mal bei den Kursen der KIL dabei, auch privat und in der Schule interessiert sie sich für Kunst. „Ich habe hier schon mit zehn Jahren mitgemacht“, erzählte die Schülerin, während sie letzte Holzelemente fest tackerte und mit Farbe überpinselte. Die „Wiederholungstäterin“ hat, wie auch Tim und Moritz, gleich an mehreren Kursen teilgenommen.