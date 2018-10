Sänger erkunden den Südwesten

Hofheim.Bei strahlendem Wetter startete die Viertagesfahrt des Katholischen Kirchenchors und des Gesangvereins Cäcilia in Richtung Freiburg.

Bereits in Baden-Baden wartete ein ausgiebiges Frühstück auf die Ausflügler. Als Dank sang der Chor das Lied „Am kühlenden Morgen“. Angekommen in Freiburg ging es in einem geführten Rundgang durch die Altstadt. Im Münster konnte der Chor bei einer wunderbaren Akustik die beiden Lieder „Herr Deine Güte“ und „Sancta Maria“ singen. Weiter ging es, vorbei an der herrlichen Landschaft mit Blick über die Rebenhänge bis zu den Vogesen zum Hotel. Mit einem Willkommenstrunk begrüßte der Wirt den Chor sehr herzlich, und nach dem Abendessen gab es bereits viel zu erzählen.

Der zweite Tag begann mit einer großen Rundfahrt durch das Elsass. Es gab die Möglichkeit, in Colmar eine nostalgische Altstadt-Führung zu Fuß oder mit dem Stadtbähnchen zu machen. Der nächste Stopp war in Riquewihr, das unverändert erhalten ist seit dem 16. Jahrhundert. Bei Bilderbuchwetter und gelöster Stimmung ging die Fahrt weiter durch das wunderschöne Elsass zum majestätischen, gut erhaltenen Chateau du Haute Koenigsbourg mit herrlicher Aussicht ins Rheintal bis zum Schwarzwald. Nach diesem sehr harmonischen Tag und dem Abendessen war die Stimmung beim gemütlichen Beisammensein sehr angeregt und so manches Lied erklang.

Am dritten Tag startete die Rundfahrt nach dem Frühstück nach Basel mit Besichtigung der historischen Altstadt. Im Barfuss-Kloster sang der Chor einen Kanon und „Am Brunnen vor dem Tore“. Bei einer Führung im Unternehmen Roche konnten die Sänger und Sängerinnen aus der 38. Etage eine atemberaubende Aussicht genießen. Doch damit nicht genug, die Weiterfahrt führte auf die Burgruine Rötteln. Von dort gab es einen einmaligen Blick ins Dreiländereck. Mit der Fahrt nach Staufen zu einer exzellenten Weinprobe, einem guten Imbiss, Liedern und Gedichten und einem Dank an die Reiseleiter Andrea und Dieter Rank klang auch dieser Tag sehr harmonisch aus.

Mit einem Gottesdienst in St. Georgen startete der letzte Reisetag des Chores. Der Chor sang „Herr Deine Güte“, „Sancta Maria“ und „Segne und behüte“. Mit Beifall und herzlichen Worten bedankten sich der Pfarrer und die Kirchengemeinde. Ein weiterer Höhepunkt war die Fahrt zum imposanten Odilien-Kloster, wo zum Abschluss in der Engelkapelle gesungen wurde. Nach einem letzten Stopp in Obernai beim Flammkuchenessen gab es nur zufriedene Gesichter. „Es war ein Ausflug, wie man ihn sich wünscht“ so Hildegrad Keim, verantwortlich für die Öffentlichkeitsarbeit von „Cäcilia“. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 22.10.2018