Hüttenfeld.Die Young Voices Hüttenfeld gehen in die verdienten Ferien. Nach den großen Sommerkonzerten des Hüttenfelder Kinder- und Jugendchores in Schwanheim und im Hüttenfelder Bürgerhaus traf man sich noch einmal zum Eisessen. Nach den Sommerferien geht es am 12. August weiter mit neuem Programm und dem Neueinstieg für interessierte Sängerinnen und Sänger. Infos hierzu gibt es beim Chorleiter Ronny Ehret unter der Telefonnummer 06256/15 50. ron

© Südhessen Morgen, Montag, 01.07.2019