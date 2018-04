Anzeige

Lampertheim.Es ist ein ganz normaler Wochentag. Dennoch sind über 30 Sängerinnen und Sänger des Chores Joyful des MGV 1840 Lampertheim zusammengekommen. Sie haben sich schick gemacht und ein bühnenreifes Outfit gewählt. Viele der Chormitglieder haben eher aufgehört zu arbeiten. Schließlich ist es ein besonderer Tag. Sie freuen sich auf den Hessischen Chorwettbewerb 2018.

Eigentlich sind sie schon mittendrin. Denn der Lampertheimer gemischte Chor hat es geschafft, in die Endauswahl beim hr4-Chorwettbewerb „Singt Euren Song“ zu kommen. Vor allem Chorleiterin Elisabeth Seidl und der Vereinsvorsitzende Holger Schneibel strahlen. Gut gelaunt versammeln sich alle im Garten des Restaurants und Hotels Darmstädter Hof, dem Vereinsdomizil, für ein Gruppenfoto. Ina Reckziegel aus dem hr4-Team fotografiert und Reinhard Schall vom Hessenfernsehen filmt. Später werden beide Redakteure beziehungsweise Moderatoren Interviews mit Chormitgliedern führen sowie in Wort und Bild aufnehmen.

Der 17. Mai ist das Ziel. An diesem Donnerstag kann für den Lampertheimer Chor 24 Stunden lang gevotet werden. Links für die Webseite werden erst am Aktionstag erstellt. Nun hoffen die Sängerinnen und Sänger, dass viele Lampertheimer für Joyful per Online-Voting abstimmen. Denn die drei Chöre, die die meisten Voting-Stimmen erhalten, dürfen am 31. Mai beim Finale auf dem Hessentag in Korbach singen.