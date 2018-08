Anzeige

Lampertheim.Der MGV 1840 feiert am kommenden Wochenende im Gemeindezentrum der evangelischen Lukasgemeinde sein traditionelles Innenhoffest. Am Samstag, 18. August, 18 Uhr, spielt zu Beginn die Gruppe „Second Chance“ Rockmusik. Das Frauen- und das Männerensemble des MGV werden im Laufe des Abends mit einigen Liedbeiträgen zu hören sein. Für tanzbare Musik sorgt schließlich bis in die späten Stunden die „Bayer Beier Band“.

Am Sonntag, 19. August, wird das Innenhoffest um 10.30 Uhr mit dem musikalischen Frühschoppen fortgesetzt. Der Männerchor des MGV 1840 eröffnet den zweiten Tag mit einem Liedvortrag. Anschließend werden Beiträge befreundeter Chöre zu hören sein.

Vom TVL Lampertheim kommt die Formation „Reloaded“, die ihre aktuelle Tanzvorführung präsentiert. Danach spielt der Evangelische Posaunenchor Hofheim auf. Für Speisen und Getränke ist gesorgt. Das Fest endet um 17 Uhr. red