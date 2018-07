Anzeige

Hofheim.Der Männergesangverein Sängerquartett-Liederkranz Hofheim ließ sich am vergangenen Samstag auch von der brütenden Hitze nicht stoppen und sammelte Altpapier im Stadtteil. In der Karlsbaderstraße stand ein großer Container bereit, in dem die Hofheimer ihr Altpapier entsorgen konnten. Helfer aus den Reihen des Quartetts halfen beim Verladen. Mit der Aktion bessern die Sänger insgesamt sechsmal im Jahr ihre Vereinskasse auf und hatten auch sichtlich Spaß am Geschehen, schließlich kamen sie so mit zahlreichen Bürgern ins Gespräch.

Neue Sänger sind übrigens auch willkommen beim Quartett. Interessenten sollten sich nicht scheuen, einfach unverbindlich die Singstunden montags um 19.30 Uhr in der „Krone“ zu besuchen. fh