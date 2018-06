Sänger sagen „Danke“ für die Unterstützung

Anzeige

Lampertheim.Der Chor Joyful hatte sich für die Teilnahme am hr4-Chorwettbewerb beworben und wurde als einer von 65 Chören für den Wettbewerb ausgewählt. 15 Chöre, darunter auch der Chor Joyful, schafften es in die engere Auswahl. Beim anschließenden Voting erhielt der Chor rund 7000 Stimmen und belegte letztendlich den siebten Platz. Nun freut sich der Chor auf den Höhepunkt dieses Jahres: Am 3. und 4. November heißt es „Stecker raus“. So lautet der diesjährige Konzerttitel der Joyfuler. Er soll symbolisieren, was die Besucher erwartet.

Der Chor wird a cappella singen oder er wird durch eine kleine Begleitband, bestehend aus Klavier, Gitarre und Schlagwerk, akustisch begleitet. So viel möchte der Chor zum jetzigen Zeitpunkt verraten und neugierig machen. Veranstaltet werden die Auftritte in der Mensa des Lessing-Gymnasiums. Am Samstag, 4. November, beginnt das Konzert um 20 Uhr, am Sonntag, 4. November, um 16 Uhr. Die Joyfuler laden jetzt schon zum Konzert ein und freuen sich auf viele Besucher. red