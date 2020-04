Sängerinnen vermissen ihre Chorproben

Lampertheim.Beim Auftakt der Veranstaltungsreihe „Frauen 2020“ in der Domkirche Lampertheim, anlässlich des Internationalen Frauentages, wirkte der Lampertheimer Frauenchor Chorisma mit und beeindruckte die Gottesdienstbesucher sowie Ausstellungsgäste. Danach mussten wegen der Corona-Krise sowohl alle Chorproben als auch – mangels Probezeit und wegen des Kontaktverbots – der Auftritt bei dem Projekt der Rotarier „One Million Trees“ und das für Oktober geplante große Konzert zum 20-jährigen Bestehen abgesagt werden.

Die Sängerinnen und ihre Chorleiterin Elke Voelker bedauern diese Situation. Sie hoffen aber, dass das angeordnete Kontaktverbot wegen der Ausbreitung des Coronavirus bald aufgehoben wird, damit sie sich wieder zu Chorproben treffen können. In welcher Form Veranstaltungen nachgeholt werden, könne sich erst im Laufe der Zeit zeigen. Ankündigungen werde es im „Südhessen Morgen“ sowie auf der Website des Chores geben.

Das Jubiläum nimmt der Vorstand, um seine erste Vorsitzende Sieglinde Polanski, zum Anlass, herzlichen Dank an alle Sängerinnen, Freunde des Chors und Förderer des Vereins zu sagen. Polanski schwärmt von dem immer zielgerichteten Engagement und dem besonderen Zusammenhalt, von der ansteckenden Freude am Singen, mit der der Chor sein Publikum nun bereits seit vielen Jahren zu begeistern weiß.

Im musikalischen Einsatz sind die Frauen von Chorisma bei verschiedenem Veranstaltungen wie Konzerten, Gottesdiensten, bei Events der Stadt oder anderen Organisationen. Ihr Repertoire ist breit gefächert und bietet einen bunten Mix: geistliche und klassische Lieder, moderne Rock- und Pop-Songs, Swing oder deutsches Liedgut. „Die Chormitglieder sind offen fur Neues“, bekräftigt die Zweite Vorsitzende Iris Kollmann-Seitz, „und bringen obendrein ihre organisatorischen Fähigkeiten mit ein. Wer eine herzliche musikalische Gemeinschaft sucht und bei Stimme ist, ist uns immer willkommen.“

Professionelle Führung

Das alles wäre aber nicht möglich ohne die professionellen musikalischen Dirigentinnen des Chores. Seit 2017 hat Elke Voelker die musikalische Leitung inne, die auf eine große Erfahrung – auch im internationalen Bereich – zurückblicken kann und stets mit viel Enthusiasmus und Akribie neue Ziele avisiert.

In den vergangenen 20 Jahren haben die Sängerinnen neun große Konzerte gesungen. Hinzu kommen insgesamt 76 öffentliche Auftritte, Probenwochenenden und Probentage, aber auch Ausflüge, Weihnachtsfeiern und Grillfeste. Aktuell singen 48 Frauen im Chor, die von elf passiven Mitgliedern unterstützt werden. Der Vorstand besteht aus fünf Personen: Sieglinde Polanski ist seit der ersten Wahl Vorstandsvorsitzende und steht für Kontinuität in der Chorstruktur. Auch Monika Raab gehört seit Beginn zum Vorstand mit teils unterschiedlichen Aufgabenbereichen.

Besonders schöne Erinnerungen sind neben den Probenwochenenden die Auftritte beim Musikschulball 2000 im Lessing-Gymnasium oder das Konzert 2004 mit den Stücken „Olson III“ und „Adiemus“ sowie der Trommelgruppe Tangambili aus Worms. Beim Neuschloß-Konzert am 23. September 2005 nahm der Chor unter der Leitung von Claudia Nicolai erstmals an einer gemeinsamen Veranstaltung mit anderen Chören teil. Herausragend waren auch die Auftritte 2011 sowie 2012 in der ausverkauften Hans-Pfeiffer-Halle mit der Musiker-Initiative Lampertheim und weiteren Chören und Solisten unter dem Titeln „Hit-Legenden“ und „Die größten Hits der Filmgeschichte“. Besondere Highlights aber auch Herausforderungen waren das Spanische Konzert 2015 sowie das Adventskonzert 2016 unter der Leitung von Maria Karb. Mit neuem Schwung in die Zukunft ging es dann 2018 bei dem vielbeachteten Konzert „Touch the Future“ unter Voelkers Leitung gemeinsam mit einer Jazz-Combo und einem Barbershop-Quartett.

© Südhessen Morgen, Freitag, 24.04.2020