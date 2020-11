Saft und Spiele sorgen für Laune

Lampertheim.„Mmhh, ist der lecker!“, „Besser als im Supermarkt“, schwärmen die Kinder und schnalzen mit ihren Zungen. Sie haben Apfelsaft selbst hergestellt, anschließend genießerisch gekostet und fragen nun die Gruppenleiter Anke Diehlmann und Ralf Gerlach des Naturschutzbundes (Nabu) Lampertheim: „Können wird das wieder machen?“ Die Mädchen und Jungen sind von ihrem köstlichen Produkt begeistert. Schließlich hat es auch viel Mühe gemacht, bis der Saft aus der Presse läuft.

Die Lampertheimer Nabu-Gruppe hat sich auf dem Areal der ehemaligen Storchenstation getroffen. „Wir haben die Kinder in Teams aufgeteilt, damit nur wenige zusammenkommen“, erklärt Anke Diehlmann die Abstandsmaßnahmen. Ben, Amelie, Lena, Dana und Fenja sind zuerst in der Gruppe der Entsafter, um den helfenden Naturschützer Ralf Gerlach. Erst einmal werden Äpfel in kleine Stücke geschnitten sowie Kerne und Stile entfernt, um sie für die Hexelmaschine vorzubereiten. In dieser Apfelmühle werden die Früchte zerdrückt. Gleich darauf werden sie in die Apfelpresse gegeben. Die Spindel der Presse bedient Ben und muss dabei Jungenpower anwenden.

„Wir wollen die Äpfel kalt entsaften, und darum verwenden wir die mechanische Obstpresse“, sagt Gerlach und zeigt auf das Gerät für den Hausgebrauch, das aus einem kleinen Fass aus Holz besteht. Die Presse haben die Nabu-Mitglieder auf einen Ständer gestellt, damit Ben die Spindel gut drehen kann. Unter dem Ablauf steht ein Gefäß, in das sogleich der Saft fließt. Das Probieren können die jungen Naturschützer kaum erwarten.

Nach der Pause mit frisch gepresstem Apfelsaft beginnt für die Gruppe die Herbstolympiade, und die andere Truppe beschäftigt sich nun mit der Gewinnung von Fruchtsaft. Anke Diehlmann und Gaby Pietraß führen den sportlichen Natur-Wettbewerb durch. Auf dem Programm stehen Kastanien-Ziel- und Weit-Wurf, Zapfenwettrennen, Baumstumpfbalancieren und ein Herbstsamenquiz mit Tastspiel. Nach und nach meistern die jungen Naturschützer die Stationen. Hinterher wissen sie mehr über Herbstfrüchte, wie über Esskastanien, die auch Maronen genannt werden. Diehlmann mahnt, die stachlige Fruchthülle ganz vorsichtig anzufassen, da eine Berührung schmerzhaft sei. Außerdem dürften Esskastanien nicht roh verzehrt werden. Durch Kochen oder Backen erhielten die Früchte einen leckeren nussigen Geschmack.

„Bei den Aktionen können die Mädchen und Jungen mehr über die Natur im Herbst erfahren“, betont Diehlmann. Und auch durch die sich anschließenden Spiele im Freien erkundeten die Teilnehmer ihre Umwelt und hielten sich dabei in Bewegung. Sie rennen und hüpfen und absolvieren die Bewegungsspiele mit vollem Körpereinsatz. Sich spielerisch zu bewegen tut den Kindern einfach gut, betont die Gruppenleiterin.

