Saison fürs Sportabzeichen beginnt am Dienstag

Lampertheim.Der Sportabzeichentreff des Turnvereins Lampertheim bietet auch in diesem Jahr wieder allen Interessierten die Möglichkeit, sich mit lockerem Training auf die Abnahme des Deutschen Sportabzeichens 2019 vorzubereiten.

Wie die Verantwortlichen mitteilen, kann jeder das Sportabzeichen erwerben, auch wenn er nicht Mitglied eines Sportvereins ist. Für Kinder und Jugendliche ist die Teilnahme kostenfrei. Erwachsene zahlen eine Gebühr an den Landessportbund.

Trainingsmöglichkeiten bestehen vom 30. April bis 1. Oktober immer dienstags ab 17.30 Uhr im Adam-Günderoth-Stadion. Nach dem Warmlaufen folgt das Training für die leichtathletischen Disziplinen Laufen, Springen, Werfen beziehungsweise Stoßen. Welche Disziplinen an einem Abend zur Prüfung anstehen und die Reihenfolge der Abnahmen legen die Sportabzeichenprüfer fest. Die Läufe in den Mittel- und Langstrecken würden vorzugsweise in Gruppen abgenommen, heißt es in der Pressemitteilung. Der Prüfer bestätigt sofort nach der Abnahme die Leistung.

Nicht in den Ferien

Leichtathletik-Training findet jeden Dienstag ab 17.30 Uhr im Stadion statt – allerdings nicht an den Tagen, an denen die Radfahr- oder die Schwimmprüfungen abgenommen werden. Während der hessischen Schulferien finden weder Training noch Abnahmen statt. Die Radfahrprüfung findet am Dienstag, 18. Juni, um 17.30 Uhr an der Mannheimer Straße statt. Die Schwimm-Prüfung ist für Dienstag, 25. Juni, 18.30 Uhr im Freibad geplant. Die Prüfung in Walking/Nordic beginnt am Mittwoch, 8. Mai, um 18 Uhr am Parkplatz Waldesruh.

Sportabzeichenprüfer sind Walter Lösch, Willi Roth, Inge Braunger, Sibylle Markert, Ursula Barth, Gerhard Barth, Renate Seelinger, Norbert Küppers. Die Verleihungsgebühren, die Erwachsene zahlen müssen, betragen je vier Euro für eine Urkunde mit Abzeichen. Eine Urkunde ohne Abzeichen kostet drei Euro.

Das Sportabzeichen wird verliehen, wenn die für das Lebensalter des Bewerbers geforderte Leistung je einer Bedingung aus den vier Gruppen im Laufe eines Kalenderjahres erfüllt wurden. Das Deutsche Sportabzeichen ist eine staatlich anerkannte offizielle Auszeichnung. Die Ausgabe der erworbenen Sportabzeichen erfolgt im Februar oder März nächsten Jahres. red

