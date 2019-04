Saison mit letztem Duell gekrönt

Lampertheim.Die zweite Luftgewehrmannschaft des SV 1923 Hubertus Lampertheim konnte den letzten Wettkampf der Rundenwettkämpfe 2018/2019 mit einem Sieg beenden und krönte somit die Saison mit der Vizemeisterschaft der Bezirksklasse 1B Bergstraße.

Im 14. und letzten Rundenwettkampf hatten die Spargelstädter den Fürther SV 4 zu Gast und konnten ganz klar mit einem Ergebnis von 1099:993 Ringen den Gewinn für sich verbuchen.

In der Bezirksklasse 1B bilden drei Schützen eine Mannschaft (plus Ersatzschützen). Bester Mannschaftsschütze im letzten Wettkampf der Runde war Frank Strubel mit einem Ergebnis von 382 Ringen. Er glänzte auch über die ganze Runde mit einem hervorragenden Schnitt von 382,25 Ringen. Sein bestes Ergebnis mit 387 Ringen erzielte er im Wettkampf gegen den SV Auerbach.

Uschi Spannagel trug zu dem Mannschaftsergebnis mit sehr erfreulichen 368 Ringen bei. Obwohl die Schützin im Umzugs- und Renovierungsstress ist, war das Ergebnis auch gleichzeitig ihr bestes in dieser langen Runde. Auch der Rundenwettkampf-Schnitt von 359 Ringen zeigt ihr Können.

Mit 349 Ringen hat der Juniorschütze Paul Giffhorn zu dem erfolgreichen Mannschaftsergebnis beigetragen. Sein höchstes Ergebnis dieser Runde erreichte er mit stolzen 368 Ringen, beim achten Heimkampf gegen den SV Trösel 2.

Ersatzschützin Monika Eichelsbach war zufrieden mit 349 Ringe im letzten Wettkampf in dieser Runde. Mit ihrem besten Ergebnis von 355 Ringen, im zweiten Wettkampf gegen SV Auerbach, konnte sie mal wieder an ihre früheren Ergebnisse anknüpfen.

Fast bei jedem Heimkampf konnte die Mannschaftsführerin Monika Eichelsbach in der zweiten Mannschaft eine Vielzahl von Schülern und Junioren des Vereins einsetzten. So waren gegen den SV Fürth acht Ersatzschützen mit auf dem Stand. Die Ersatzschützen kommen zwar nicht in Wertung, aber es gibt den noch nicht so erfahrenen Schützen eine gute Gelegenheit, um Wettkampfluft zu schnuppern.

Schülerin Tabea Schmenger steigerte sich auch dieses Jahr weiter und lieferte am letzten Wettkampftag 373 Ringe ab. Somit erreichte sie im Schnitt 365,5 Zähler in der Runde. Frederik Wolter ist mit seinen 351 Ringen sehr zufrieden. Diese Ringzahl entspricht auch seinem Durchschnittsergebnis in der diesjährigen Saison. Der Schüler Aris Poubouridis stabilisierte seine Ergebnisse und steigerte seinen Schnitt auf 332 Ringe. Wenn man die kurze Zeit im Verein beachtet, ist auch Alexander Wetzel in der Juniorenklasse mit einem Schnitt von 281 Ringen auf einem guten Weg. Auch der Schüler Eugeny Blinov schaffte in dieser Runde schon einen Schnitt von 326,5 Ringen.

Komplettiert wurde die Mannschaft noch von den beiden Jungschützen Philip Kissel (Durchschnitt 304 Ringe) und Bastian Fromm (Durchschnitt 289 Ringe). Die guten Trainingseinheiten haben auch Olga Horn geholfen. Sie erreichte sehr gute 335 Ringe, obwohl sie erst seit Kurzem Mitglied im Verein ist. Der Jugendleiter und Trainer Dieter Spannagel hat die zweite Luftgewehrmannschaft ebenfalls unterstützt und erreichte in dieser Runde ein Durchschnittsergebnis von 322,5 Ringen.

Diese Ergebnisse sind die Folge eines hervorragenden Trainings durch das Trainerteam und des Fleißes der Schützen. Wenn es so weiter geht, ist in der kommenden Saison eine weitere deutliche Leistungssteigerung zu erwarten. red

© Südhessen Morgen, Montag, 01.04.2019