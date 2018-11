Saisonauftakt mit Sieg und Niederlage

Lampertheim.Die Spielzeit 2018/19 begann für die VLK-Schachmannschaft mit dem Heimspiel gegen den Bezirksklassenaufsteiger SG Kurpfalz. Da die Gäste nur mit fünf Akteuren angereist waren, stand es schon vor dem ersten Zug 3:0 für das Heimteam.

Im weiteren Verlauf fuhren die VLK-Spieler an den vorderen Brettern dann jeweils einen vollen Punkt ein – in der Reihenfolge Jörg Moritz (Brett drei), Tobias Haefele (Brett vier), Helmut Walter (Brett zwei) sowie Dr. Joachim Sessler am Spitzenbrett. Am längsten musste sich Daniel Schuschke an Brett fünf mühen, der nach einer missratenen Eröffnung seinen Kampfgeist aktivierte und seinem erfahrenen Gegner ein Remis abtrotzen konnte. Am Ende stand daher ein Kantersieg von 7,5:0,5.

Fehleinschätzungen in Runde zwei

Ganz anders verlief dagegen die Zweitrundenbegegnung beim SK Ladenburg III. Die Bretter sechs, sieben und acht (Dr. Rüdiger Tront, Stefan Lüttgen, Horst Meyer), die noch in Runde eins kampflos zu Punkten kamen, mussten sich diesmal allesamt ihren teils jugendlichen Gegnern geschlagen geben, beruhend auf Unachtsamkeiten und strategischen Fehleinschätzungen. Da auch an den Brettern eins (Dr. Joachim Sessler) und vier (Tobias Haefele) die Kontrahenten aus Ladenburg siegreich blieben, gab es einen desillusionierenden Zwischenstand von 0:5.

An den Brettern drei (Jörg Moritz) und fünf (Daniel Schuschke) versuchten die VLK-Spieler bei jeweils leicht besserer Stellung alles, um zum Gewinn zu kommen, konnten die hartnäckigen Verteidigungsbemühungen ihrer Gegner aber letztlich nicht überwinden, so dass bei beiden ein Remis heraussprang.

So blieb es Helmut Walter an Brett zwei vorbehalten, dank einer von der Eröffnung bis ins Endspiel bemerkenswert analytisch exakt geführten Königsindischen Partie – trotz des Handicaps eines grippalen Infekts – den einzigen vollen Punkt für die Lampertheimer zu erkämpfen. Somit mussten die VLKler die Heimreise mit einer 2:6-Niederlage antreten.

In Runde drei im Heimspiel gegen den SF Brühl will man es nun deutlich besser machen und wieder einen Erfolg feiern. red

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 15.11.2018