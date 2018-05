Anzeige

Lampertheim.Der Wassersportverein Lampertheim ist sehr gut in die neue Saison gestartet. Auf der ersten Regatta in Ginsheim waren die Lampertheimer mit 49 Teilnehmern nicht nur das größte Team, sondern auch das erfolgreichste. Mit 31 Goldmedaillen, 27 Silbermedaillen, zwei Bronzemedaillen und zwölf Pokalen konnte man nach dem Wettkampf eine tolle Bilanz ziehen. Siege gab es von der Leistungsklasse bis zu den jüngsten in der Schüler-C-Klasse.

Ein gutes Vorbild waren die WSV-Sportler der Leistungsklasse, Jan Brechenser gewann den Einer über die 200 Meter und mit seinem Bruder Marco auch die Zweier über 200 und 500 Meter. Marco Brechenser ging im Einer auf die längere Strecken und gewann Bronze über 500 und 5000 Meter. Auch im Vierer der Herren Leistungsklasse ging durch Jan Brechenser, Marco Brechenser, Dimitri Isaak und Merlin Treuer der Sieg nach Lampertheim. Für den Juniorenfahrer Merlin Treuer war die Regatta die Generalprobe für die Nationalmannschaftsausscheidung, deshalb fuhr er nur den Vierer als Mannschaftsboot und ansonsten nur Einerrennen. Den Kajakeiner über 500 Meter gewann er, über 200 Meter belegte er hinter seinem Mannschaftskollegen Simon Specht den zweiten Platz. Die männliche Jugend dominierte ihre Rennen in den Finalrennen über 500 und 200 Meter im Kajakeiner gab es durch Simon Specht und Janek Soballa jeweils einen Doppelsieg für die Spargelstädter. Im Zweier über 500 Meter siegte Janek Soball mit Janne Wehemter, und auch den Vierersieg errangen die Lampertheimer Jungs – im Boot saßen Lucas Gotha, Lukas Schühle, Heiko Graef und Janek Soballa.

Auch in der weiblichen Jugendklasse gingen im Einer die Siege über 200 und 500 Meter durch Lina Metz an den Wassersportverein. Bei den Rennen der weiblichen Schüler A gingen alle Siege an Franka Thierfelder. Im Einer gewann sie das 200-, 500- und 2000-Meter-Rennen, im Zweier ging Franka Thierfelder mit Klara von Allwörden an den Start wieder gab es über 200 und 500 Meter die Goldmedaille. Im Vierer des Kajakteams Hessen waren die Lampertheimer Mädels erneut ganz oben auf dem Siegerpodest.