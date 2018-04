Saisonstart macht Lust auf mehr

Anzeige

HÜTTENFELD.Blauer Himmel, strahlender Sonnenschein – viel besser hätte sich der TC Hüttenfeld die Bedingungen zur Saisoneröffnung nicht ausmalen können. Und so herrschte zum Auftakt der Freiluftsaison mächtig Wirbel auf dem roten Sand der Tennisanlage.

Schon am Morgen begrüßten Tennistrainerin Nicky Marquard und Jugendwartin Claudia Schmitt-Möller über 20 begeisterte Kinder auf den Courts. Bevor die Nachwuchssportler zu den Schlägern griffen, hieß es bei einer Kinder-Olympiade Rennen, Springen und vor allem Spaß haben. Anschließend zeigte die B-Lizenzttrainerin den unerfahrenen Nachwuchsspielern in einem Schnuppertraining den richtigen Umgang mit Racket und Filzkugel, auch die geübteren Tennisasse konnten mit Aufschlag, Vor- oder Rückhand ihr Können beweisen.

Um Spiel, Satz und Sieg ging es dann nach einem Sponsoren-Essen am Mittag. Mit dem traditionellen „Schleifchen-Turnier“ oder einfach im freien Spiel griffen die Aktiven ins Geschehen ein. Trotz gesunden Ehrgeizes, im Vordergrund standen Spaß und die Freude aller, endlich wieder unter freiem Himmel und mit Sand unter den Füßen spielen zu können. Besonders freute sich der TCH indes über den Besuch vieler Neu-Mitglieder oder solcher, die es noch werden wollten. Denn die Hüttenfelder gehen in dieser Saison lediglich mit zwei Mannschaften (Herren 40, Herren 50) in der Medenrunde an den Start. Der erfolgreiche Saisonauftakt und der große Andrang lassen bei den Hüttenfeldern künftig wieder auf mehr Spieler hoffen. ksm