Anzeige

Hüttenfeld.Aufgrund des Feiertages bleibt die Abfallsammelstelle in Hüttenfeld am Dienstag, 1. Mai, geschlossen, teilt der Zweckverband Abfallwirtschaft Kreis Bergstraße (ZAKB) mit. Da diese Sammelstelle generell nur dienstags geöffnet ist, können Bürger in dieser Woche auf folgende Sammelstellen ausweichen:

Wertstoffhof in der Klärwerkstraße 6-8 (Lampertheim): Die Öffnungszeiten wurden laut ZAKB-Angaben von bisher zehn auf insgesamt 35 Wochenstunden erweitert. Diese sind: Montag und Mittwoch von 13 bis 16.30 Uhr, Dienstag (nicht am 1. Mai), Donnerstag und Freitag von 8.30 bis 12.30 Uhr und von 13 bis 16.30 Uhr, Samstag von 9.30 bis 15 Uhr. Hier steht ein Container, in dem Windeln kostenlos entsorgt werden können.

ZAKB-Sammelstelle im Brunnengewännchen 5 (Hüttenfeld): Die Sammelstelle des ZAKB kann an folgenden Tagen genutzt werden: Dienstag (nicht am 1. Mai) und Donnerstag, 14 bis 16 Uhr, und Freitag von 8 bis 11 Uhr. red