Sanierung der Domkirche kommt voran

Lampertheim.Ende November sollen die Arbeiten am Dach des bekannten Lampertheimer Wahrzeichens abgeschlossen sein. „So wie es aussieht, wird es dabei bleiben. Spätestens zum ersten Advent sollte alles erledigt sein, sagt Pfarrer Sven Behnke und blickt auf das Gerüst, das seit wenigen Wochen an der Südseite der Domkirche angebracht ist. Der Pfarrer geht davon aus, dass die Kosten mit etwa 250 000 Euro im vorgegebenen Rahmen bleiben. Erstmals seit den 1950er Jahren wird das Dach nun saniert, wie Küster Hans Gierlich hinzufügt. Damals wurde das Gotteshaus wieder errichtet, nachdem eine Weltkriegsbombe 1944 das Kirchenschiff getroffen und teilweise zerstört hatte.

Etliche Schindeln haben sich seit dem Wiederaufbau gelöst und waren im Laufe der Jahre marode geworden. Wasser drang ein. Also organisierte die evangelische Lukasgemeinde die Sanierung und beauftragte die Dachdecker mit dem Ab- und Neueindecken des Dachs. Insgesamt werden Schindeln für eine Gesamtfläche von 780 Quadratmetern benötigt.

Auch Steine werden bearbeitet

Seit einigen Tagen arbeiten aber auch noch Steinmetze auf der Baustelle. Während der Dacharbeiten war aufgefallen, dass sich Putz sowohl an der Außenfassade als auch innerhalb der Kirche gelöst hatte, erzählt Pfarrer Behnke. Daraufhin habe man die Steine überprüfen lassen. Hoch über den Köpfen der Lampertheimer sind seither die Spezialisten zugange. „Sie bessern beispielsweise die Fugen aus. Außerdem müssen auch verwitterte Schlusssteine ausgebessert werden“, sagt der 61 Jahre alte Küster Hans Gierlich. Solche Keilsteine sorgen beispielsweise am höchsten Punkt eines Bogens für Stabilität. Auch in Kuppeln oder Gewölben spielen die Steine eine wichtige Rolle. Im Fall der Lampertheimer Domkirche gehe es etwa um die Giebelspitzen, sagt Gierlich.

„Es hatte sich angeboten, diese anstehenden Arbeiten direkt zu erledigen. Immerhin stand das Gerüst schon für die Dachdecker bereit“, sagt Pfarrer Behnke. Um an die maroden Steine zu gelangen, mussten an manchen Stellen nur wenige Meter aufgestockt werden.

Kosten von 250 000 Euro

Die Gesamtkosten werden auf rund 250 000 Euro geschätzt. Die Stadt trägt zehn Prozent der Kosten, auch die Landeskirche beteiligt sich am finanziellen Aufwand. Die Lukasgemeinde muss knapp 70 000 Euro selbst aufbringen.

Vor zwei Jahrzehnten war die Nordseite des Kirchendachs bereits saniert worden, sagt Pfarrer Behnke. Ursprünglich sollte zunächst nur die Hälfte der Südfläche ausgetauscht werden; doch wirtschaftliche Gründe gaben den Ausschlag dafür, gleich das gesamte Süd-Dach zu erneuern. Die Handwerker arbeiten auch an einer neuen Abdichtung, damit kein Wasser mehr ins Innere der Kirche dringen kann.

Der Schiefer für die Dachschindeln stammt aus Spanien, wie auch das Material auf der Nordseite der Kirche, die im neogotischen Stil errichtet wurde und wie kein anderes Gebäude für die Stadt steht.

