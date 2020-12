Sanitäter fordern mehr Anerkennung

Lampertheim.Vielen Notfallsanitätern in Deutschland reicht’s. Applaus allein genügt den hauptamtlichen Kräften des Deutschen Roten Kreuz (DRK) nicht mehr. Die Gewerkschaft Verdi fordert deshalb in den Verhandlungen zum Reformtarifvertrag unter anderem 5,5 Prozent mehr Gehalt und eine Infektionsschutzzulage. Drei Runden sind im Oktober und November bereits gescheitert, aktuell befinden sich die Verhandlungen in der Schlichtung. Die zwölf hauptamtlichen Kräfte der Lampertheimer Wache haben sich nun mit Bannern und Blaulicht zu den Gewerkschaftsforderungen bekannt. Das Motto: „Wir halten Abstand. Aber nicht von unseren Forderungen.“

Zwar blinkte das Licht der zwei Rettungswagen grell in der Florianstraße, auch ein großes Banner wurde entrollt. Um einen Aufruf zum Streik oder eine Demonstration handle es sich aber nicht, wie die Verantwortlichen klar machten. Bei der Aktion handele es sich lediglich um ein Solidaritätsbekenntnis – mit dem die Notfallsanitäter auf ihre Sorgen und Nöte aufmerksam machen wollen. Dabei haben die Organisatoren, die ihre Namen lieber nicht in der Zeitung lesen möchten, die Rückendeckung aller zwölf Kräfte in der Spargelstadt. Zumindest ihnen geht es bei den Tarifverhandlungen zwar auch um harte Zahlen wie Gehaltserhöhung, Gefahrenzulage oder zwei freie Tage für Verdi- Mitglieder. Vor allem aber geht es den Lampertheimern um Wertschätzung und Entlastung bei den besonders im Corona-Jahr angespannten Arbeitsbedingungen.

Immer öfter bepöbelt

Das Pensum habe in jüngster Vergangenheit deutlich zugenommen, erklären die Sanitäter. „Wir sind fast immer der Erstkontakt, wissen nie, ob Patienten positiv oder negativ sind. So setzen wir uns ständig einem erhöhten Risiko aus, haben die Schutzmaßnahmen stark hochgefahren und tragen praktisch ganztägig eine Maske“, berichten sie. Mit dem zunehmenden Pensum sei aber gleichzeitig die Anerkennung mehr und mehr verloren gegangen.

Der Ärger richtet sich dabei nicht gegen direkte Vorgesetzte aus dem Kreis Bergstraße. Im Gegenteil: Die wären sogar teilweise bereit, bessere Arbeitsbedingungen zu gewährleisten, hielten sich aber an die Tarifverträge, heißt es. Insbesondere DRK-Vorstandsvorsitzender Christian Reuter ist für die Notfallsanitäter vor Ort zum Symbol der fehlenden Wertschätzung geworden. Mit despektierlichen Aussagen, in denen er die DRK-Sanitäter als „Klientel“ bezeichnet hatte, habe er sich keine Freunde gemacht. Solche Aussagen, so die Lebensretter, führten dazu, dass man auch in der Öffentlichkeit immer öfter bepöbelt und als Taxi zum Krankenhaus wahrgenommen werde.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 09.12.2020