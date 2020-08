Sauberhafter Herbstputz

Hüttenfeld.„Vor allem an der Landesstraße 3111 wird gerne Müll abgeladen“, sagt Helmut Günther verärgert. Der Abteilungsleiter der Sportschützen der Sportgemeinde Hüttenfeld 1946 hat schon ein paar Helfer zusammentrommeln können, die am Freiwilligentag, 19. September, das aufsammeln, was andere Leute weggeworfen haben. „Wir führen eine Müllsammel- und Reinigungsaktion rund um Hüttenfeld durch“, sagt Günther: „Diese Aktion soll auch für Abfallvermeidung und Ressourcenschutz sensibilisieren.“ Der Abfall soll im Mülleimer landen, statt auf der Straße.

Außerdem sollen Mehrwegbecher verwendet werden und kein Wegwerfbecher sowie ein Stoffbeutel und keine Plastiktüte zum Einkaufen. Ferner wollen die Freiwilligen Hinweis- und Verkehrsschilder reinigen. „Wir führen einen sauberhaften Herbstputz durch“, erklärt Günther. Und: „Jeder kann helfen.“ Beim Ausführen der Arbeiten sind Handschuhe und Warnweste hilfreich. Auch Bollerwagen und Eimer werden gebraucht. Treffpunkt ist der Sportpark „Am Hegwald“ Hüttenfeld. roi

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.08.2020