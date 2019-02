Saukomisches Puppentheater

LAMPERTHEIM.Erwin hat die Schnauze voll. Das korpulente Schwein in blauen Latzhosen will raus. Raus aus dem öden Alltag auf seinem idyllischen Bauernhof, weg von Freundin Margarethe und ihrem einzigen Wunsch nach vielen Ferkeln. Das sächselnde Schwein will einfach mehr „Äkdschon“ und weniger „töte Höse“. Auf der Suche nach „Sex, drugs and Rosenkohl“ nimmt es die Zuschauer mit auf seinen Weg ins pulsierende Leben voll saukomischer Momente und derber Schweinereien.

Seine Suche nach dem Sinn des Daseins führt das naive Schwein aber nur wenige Meter weiter zu einem Gullideckel, wo ihm der sexsüchtige Wurm „Fummel-Joe“ gegen eine entsprechende Dienstleistung den Weg in die „Rattakomben“ weist. Dort soll nämlich die Post abgehen. Wie immer bei Erwachsenen-Stücken des Kikeriki-Theaters geht es derb und skurril zu. Immerhin hatte ein Gockel die Zuschauer im Vorspann vor dem „beklopptesten“ und „gehessischen“ Theater gewarnt: „Fangt bloß nicht an, nachzudenken! Bei uns wird gelacht, nicht gedacht!“

Den Rat befolgten die rund 500 Zuschauer in der ausverkauften Hans-Pfeiffer-Halle. Die Schauspieler Jeannette Dintelmann, Florian Harz und Felix Hotz ließen am Samstagabend die übergroßen und überspitzten Puppen tanzen und sie vor allem babbeln wie der Mund oder die Schnauze gewachsen ist. Das Puppentheater-Ensemble für Erwachsene zeichnet sich durch seine Originalität und Einzigartigkeit aus. Das Stück „Erwin – ein Schweineleben“ aus der Feder von Kikeriki-Gründer Roland Hotz lebt dabei wie die meisten Stücke vom Kontrast und Charme der Dialekte.

„Wollt ihr die totale Party?“

Unten in der Welt der Ratten etwa schwingen sich der aggressiv hessisch babbelnde Körbel und sein Kompagnon Abrazzo mit italienischem Akzent zeitweise zu Hauptdarstellern auf. Die zwei Ratten feuern in absurdem Tempo einen Redeschwall und eine Schimpftirade nach der andern ab, reden durch ihren Dialekt aber praktisch aneinander vorbei und haben auch sonst wenig gemein – außer ihrer Vorliebe für Redetiraden, wilde Partys und Schweinebraten. Auch der amputierte Rattenkönig willigt ein und fragt im Führerton: „Wollt ihr die totale Party?“ Da kommt Erwin genau richtig. Trotz einer Rattenkleidung wird er als Schwein erkannt und gefangen genommen.

Aus diesem Sauhaufen kann ihn nur noch Margarethe retten. Zurück auf dem Bauernhof schwören sich die beiden ihre Liebe und wollen viele Ferkelchen. „Ein wunderschönes Happy-End für ein saublödes Stück“, findet Titelheld Erwin. Doch was hat das Banner mit der Aufschrift „Heute Schlachtfest“, als Erwin sich schon auf dem Weg zur Hochzeit wähnt, zu bedeuten? Wer nun doch über das Stück nachdachte, der konnte eine Fabel über die vielen Höhen und Tiefen des Lebens entdecken. Alle anderen haben sich zumindest köstlich amüsiert. ksm

© Südhessen Morgen, Dienstag, 26.02.2019