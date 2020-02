Sause bis tief in die Nacht

Hofheim.Bei freiem Eintritt bot der TV Hofheim (TVH) seine Sportlerfastnacht im TVH-Vereinsheim an. Die 15. Auflage bedeutete bereits ein kleines Jubiläum.

Wie gewohnt starteten die TVH-Narren mit einer „Happy Hour“ in die Nacht. Für den guten Ton, beste Unterhaltung und reichlich Stimmungsmusik sorgte Michael Stoltz als DJ Mike. Seine Musikauswahl traf ganz und gar den Geschmackt der Narren, die fast alle verkleidet oder maskiert kamen, obwohl der TVH ausdrücklich damit geworben hatte, dass kein Verkleidungs- und Schunkelzwang besteht. Bis tief in die Nacht hinein dauerte die Sause, die von Beginn an auf Hochtouren lief. Ganze Arbeit leistete das Helfer- und Organisationsteam mit Esther Heilmann, Andrea Hilsheimer, Inge Gärtner, Karola Stockmann und Verena Salomon, die Speisen und Getränke zu moderaten Preisen anboten. fh

© Südhessen Morgen, Montag, 24.02.2020