Schachspieler haben Aufstieg im Visier

Lampertheim.Nachdem das Bezirksklassen-Schachteam des VLK Lampertheim in der sechsten Runde gegen den SSC Altlußheim eine unnötige 3,5:4,5-Heimniederlage hatte hinnehmen müssen, musste in Runde sieben beim SK Neckarhausen nun unbedingt ein Sieg her, um die Bereichsliga-Aufstiegschancen am Leben zu erhalten. Dies gelang den Lampertheimer Schachspielern am vergangenen Sonntag dann auch durch einen 6:2-Triumph in absolut überzeugender Art und Weise.

Schon vor dem ersten Zug stand es 1:0 für den VLK, da die Neckarhäuser das achte Brett nicht hatten besetzen können. Der erste erspielte Punkt ging ebenfalls an die Gastmannschaft: Nach nur anderthalb Stunden Spielzeit profitierte Dr. Rüdiger Tront (Brett sechs) in einer durchaus problematischen Stellung von einem Figureneinsteller seines Kontrahenten, der danach augenblicklich aufgab.

Gegner streicht die Segel

Wenig später erhöhte Tobias Haefele am vierten Brett auf 3:0. Seinem starken Druckspiel war der Gegner nicht gewachsen, und nach einem erzwungenen Figurenverlust wollte der sich den Rest auch nicht mehr zeigen lassen und strich ebenfalls die Segel.

Das erste Remis dieser Begegnung war dann am Spitzenbrett mit Dr. Joachim Sessler zu verbuchen. Schließlich kam auch der Gastgeber an Brett fünf zu einem vollen Punkt, wo Daniel Schuschke nicht seinen besten Tag erwischt hatte und sich in einem Endspiel mit Minusbauer dem Gegner letztlich geschlagen geben musste. Dies war aber zu verschmerzen, denn kurz darauf sicherte Stefan Lüttgen an Brett sieben mit einer sehenswerten Schlusskombination, in der er seinen Gegner regelrecht zerlegte, den vorzeitigen Gesamtsieg für die Lampertheimer. Daher konnte sich Helmut Walter an Brett zwei nach einer beiderseits sehr scharf geführten Partie auch guten Gewissens auf ein Remis einigen.

Jörg Moritz setzt Schlusspunkt

Jörg Moritz (Brett drei) war es dann vorbehalten, den Schlusspunkt zu setzen: In einer für ihn bereits mehr als gewinnträchtigen Stellung stellte sein Gegner auch noch eine Qualität ein, was die Angelegenheit sofort zum siegreichen Ende brachte.

Der VLK ist damit bei 10:4-Punkten alleiniger Tabellenzweiter und trifft nun im Spitzenspiel der achten Runde am Sonntag, 31. März, auf den Tabellenführer vom SK Großsachsen. Sollte man auch hier punkten können, wäre der Aufstieg ein gutes Stück näher gerückt. red

© Südhessen Morgen, Dienstag, 19.03.2019