Schachspieler verpassen Bereichsliga-Aufstieg knapp

Lampertheim.Die Schachspieler des VLK Lampertheim mussten beim Spitzenreiter SK Großsachsen antreten, der erstmals in dieser Saison seine stärkste Mannschaft aufbot.

Das Duell begann mit zwei halben Punkten an den Spitzenbrettern (Dr. Joachim Sessler/Helmut Walter), nachdem dort in ausgeglichenen Stellungen nach der Eröffnungsphase relativ früh Remisen vereinbart worden waren. Mit der besten Partie des Tages sorgte dann Jörg Moritz (Brett drei) für die erste Führung der Lampertheimer. Von Beginn an dominierte er seinen Gegner dank seiner profunden Eröffnungstheorie, erhöhte den Druck immer weiter bis hin zu einem zwangsläufigen Materialgewinn, wodurch sein Gegner zur Aufgabe gezwungen wurde.

Dr. Rüdiger Tront an Brett sechs erspielte sich einen leichten Stellungsvorteil, gab sich aber in einem schwer zu gewinnenden Endspiel mit einem für die Mannschaft wertvollen Remis zufrieden.

An Brett acht kamen die Großsachsener nach rund drei Stunden Spielzeit zum zwischenzeitlichen Ausgleich – Horst Meyer hielt gegen den Topscorer des Tabellenführers lange mindestens gleichwertig mit, war aber am Ende gegen einen entfernten Freibauern machtlos. Weiter ging es mit dem Remis von Stefan Lüttgen (Brett sieben) nach einer vom Gegner reklamierten dreimaligen Stellungswiederholung. Am fünften Brett waren es ebenfalls entfernte Freibauern, die den Sieg brachten, diesmal aber für den VLK-Akteur Daniel Schuschke. Der junge Lampertheimer mit Blumenauer Wurzeln agierte dabei sehr besonnen, blieb konsequent und fuhr deshalb absolut verdient den Punkt zum 4:3 ein.

Mit einem weiteren Remis in der letzten noch laufenden Partie an Brett vier wäre der Mannschaftssieg und damit auch der vorzeitige Aufstieg in die Bereichsliga perfekt gewesen. Tobias Haefele war auch dicht dran, exponierte seinen König beim Versuch, die schwierige Stellung zu retten, jedoch etwas zu sehr. Dadurch konnte sein Kontrahent mit einem taktischen Manöver den Kampf zu seinen Gunsten entscheiden und zum 4:4 ausgleichen.

In der letzten Runde am Sonntag, 5. Mai, kommt es somit gegen den SK Lindenhof II zu einem echten Endspiel um den Bereichsliga-Aufstieg. Bei zwei Mannschafts- wie auch zwei Brettpunkten plus würde dem VLK wegen der sogenannten „Berliner Wertung“ dafür sogar eine Niederlage mit zwei Brettpunkten Unterschied reichen. Darauf will man es aber nicht ankommen lassen – das Finale soll mit einem Gewinn abgeschlossen werden. red

© Südhessen Morgen, Freitag, 26.04.2019