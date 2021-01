Schadhafte Gasleitung

Neuschloß.Bei einer routinemäßigen Überprüfung der Kontrollschächte der Grundwasseranlagen in Neuschloß wurde am Montag im Bereich Eichenweg/Ecke Platanenweg Gasgeruch festgestellt. Dies teilt das Unternehmen Energieried mit. Nachmessungen im Bereich des Schachtes hätten keine relevante Gaskonzentration ergeben. Daraufhin sei die Erdgasleitung entlang der verdächtigen Stelle aufgegraben worden. Dabei sei festgestellt worden, dass bei einer vor Jahren verlegten Versorgungsleitung an einer Stelle die Isolierung der Erdgasleitung beschädigt worden sei. Energieried-Mitarbeiter hätten die Schadstelle unverzüglich abgedichtet. Aufgrund der geringen Gaskonzentrationen habe keine Gefahr für Anwohner bestanden.

Die Leitung soll bis Montag dauerhaft repariert werden. Die Gasversorgung sei nicht beeinträchtigt, teilt Energieried mit. Wegen der Reparatur- und Erdbauarbeiten werde der Eichenweg bis Ende kommender Woche für den Durchgangsverkehr gesperrt. Die Zufahrt zu den Grundstücken im Platanenweg und im Eichenweg sei jederzeit möglich. red

