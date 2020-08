Schädliche Umwege

Lampertheim.Kritische Anfragen zur Sanierung der L 3110 zwischen Lampertheim und Neuschloß möchte die Lampertheimer FDP über ihren Abgeordneten Moritz Promny im hessischen Landtag behandelt wissen. Die Anfragen betreffen sowohl die Dauer der Sanierung – sie erstreckte sich über die gesamten hessischen Sommerferien – als auch die hohe Abgasbelastung durch Umwege, die im Zuge der Straßensperrung in Kauf zu nehmen waren. In einer Pressemitteilung äußern die Lampertheimer Liberalen die Einschätzung, die Sanierung hätte auch in kürzerer Zeit bewerkstelligt werden können. Sie gehen ferner davon aus, dass insgesamt etwa 4000 Autofahrer auf Umleitungsstrecken unterwegs waren. Mit einer Verkürzung der Bauzeit hätten erhebliche Mengen an schädlichem Kohlenstoffdioxid (CO2) eingespart werden können, schreibt FDP-Stadtverbandsvorsitzender Thomas Bittner. urs

