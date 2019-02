Lampertheim.Drei ehrenamtliche Sicherheitsberater für Senioren gibt es seit 2016 in Lampertheim. Sie gehören dem Seniorenbeirat an: Gerlinde Hellmuth, die Seniorenbeiratsvorsitzende, und die Mitglieder Inge Netscher und Herbert Tiefel. Diese Senioren haben eine Ausbildung beim Polizeipräsidium Südhessen absolviert. Christel Shelton, die Hauptkommissarin und Fachberaterin, schulte sie in verschiedenen Präventionsthemen und gab professionelle Ratschläge zur Abwehr von Straftaten.

Die Ausbildung erfolgte in verschiedenen Schwerpunktthemen, wie die Organisation der Polizei in Hessen und ihrer Präventionsdienststellen, lebensältere Menschen im Straßenverkehr, Schutz vor Einbruch, Diebstahl und Betrug, Gefahren im Internet und Opferschutz. Nach dieser umfangreichen Weiterbildung erhielten die drei Senioren das Zertifikat als Sicherheitsberater.

Nun informierten sie die Besucher der Seniorenbegegnungsstätte über kriminelle Gefahren, die im Alltag lauern und gaben Sicherheitstipps, wie sich die Senioren verhalten und schützen können. Die Cafeteria war bis auf den letzten Platz gefüllt.

Keine Angst und Scham zeigen

Während des Referates wurden die Zuhörer mit einbezogen, um eine optimale Aufmerksamkeit zu erreichen und damit Betroffene von ihren Erfahrungen berichten konnten. Herbert Tiefel hatte Bilder- und Video-Präsentationen vorbereitet, und Martin Härtl bediente die Technik. Die Sicherheitsberater würden vom Polizeipräsidium Darmstadt informiert, wenn es neue Maschen der Trickbetrüger gebe, erklärte Hellmuth. Manche ältere Menschen, die auf die Tricks hereingefallen sind, würden nicht über das Erlebte sprechen, weil sie sich schämen. „Das ist falsch. Schämen muss sich der Täter, nicht das Opfer“, bekräftigte Hellmuth. Die Betrüger setzten auf die Angst und die Scham der Betroffenen. Wer auf einen Trickbetrug hereingefallen ist, sollte auf jeden Fall die Polizei einschalten.

Herbert Tiefel will mit seiner Funktion als Sicherheitsberater den Kriminellen den Kampf ansagen. Er hob hervor, dass die Betrüger sehr einfallsreich seien. Mit Vorliebe klingelten sie bei älteren Menschen an der Haustür, um sie mit den unterschiedlichsten Betrugsmaschen zu konfrontierten. Dann versuchten die Kriminellen, sich unter einem Vorwand Eintritt in die Wohnung oder das Haus zu verschaffen. Sie treten beispielsweise als falsche Polizisten oder Handwerker auf, um die Leute zu täuschen und sie zu bestehlen.

Der sogenannte Enkeltrick sei derzeit etwas abgeflaut, aber dennoch immer wieder präsent. „Bei diesem Trick wollen die Betrüger die Senioren um ihr Geld bringen“, so Tiefel. Richtige Polizeibeamten würden niemals anrufen und die Senioren zur Geldübergabe auffordern, erklärte Gerlinde Hellmuth. Und wenn bei einem Anruf auf dem Telefon-Display die Nummer 110 erscheint, dann seien Betrüger am Werk. Diese Nummer ist der Notruf der Polizei. Der Betroffene sollte auf keinen Fall die Wahlwiederholung drücken, denn dann lande er direkt beim Betrüger. Die Telefonnummer der Polizeistation Lampertheim/Viernheim ist die 06206/9 44 00. Diese Nummer sollten sich die Senioren neben ihr Telefon legen.

Abzocke am Telefon

Herbert Tiefel warnte auch vor einer Abzocke am Telefon. Vor allem vor Anrufen mit der dreisten Betrugsmasche, am Telefon „Ja“ zu sagen. Die Telefonate würden zusammengeschnitten. Das klinge dann so, als wenn das Opfer einen neuen Vertrag abgeschlossen oder eine teure Bestellung aufgegeben hätte. Eine weitere Masche sei das falsche Gewinnversprechen. In jedem Fall solle der Angerufene „Nein, danke“ sagen und auflegen. „Ich habe schon dreimal einen BMW gewonnen“, berichtete eine Besucherin über die dubiosen Anrufe und lächelte. Sie hatte gut lachen, da sie nicht auf die Betrüger hereingefallen ist.

Einige Besucher outeten sich, schon mehrmals mit solchen getürkten Versprechungen angerufen worden zu sein. Und immer wieder erreichten die Lampertheimer Werbeanrufe, auch nach einer Gewinnspielteilnahme. „Bei einem Gewinnspiel geben wir unbewusst unsere Personalien preis, und diese Daten werden verkauft“, erklärte Hellmuth.

© Südhessen Morgen, Samstag, 16.02.2019