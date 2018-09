LAMPERTHEIM.„Wir wollen zeigen, wie schön Lampertheim ist“, hatte Bürgermeister Gottfried Störmer zum Ausbildungsstart der Geopark-vor-Ort-Begleiter vor rund sechs Monaten in den Brückenräumen zwischen GDC-Gebäude und „Fährhaus“ gesagt. Acht Wochenendseminare und Exkursionen später überreichte er ebendort die Zertifikate an 13 ausgebildete Begleiter. Ab sofort stehen die Ehrenamtlichen für Führungen bereit, um Einheimischen und Gästen die „Schätze aus Natur und Stadt“ zu zeigen.

„Sie sind nun ein Teil des Geo-Naturparks Bergstraße Odenwald“, würdigte deren Geschäftsführerin Stefanie Fey die Leistung der Teilnehmer: „Sie haben viel Zeit aufgewendet, um Ihr ohnehin schon großes Wissen über Lampertheim noch zu erweitern und neue Zusammenhänge zu entdecken“. Auch Bürgermeister Störmer meinte: „Dieses Zertifikat erhält man nicht einfach so.“ Das Ausbildungsprogramm des Geo-Naturparks existiert seit 16 Jahren, die Lampertheimer sind die 23. Vor-Ort-Gruppe mit insgesamt 280 ehrenamtlichen Mitgliedern.

Neben Geologie, Wald- und Heimatgeschichte standen auch Organisations- und Rhetorikkurse auf dem Ausbildungsprogramm. Referenten waren entweder Mitarbeiter des Geoparks oder regionale Experten wie Margit Karb (Heimat-, Kultur- und Museumsverein), die Lampertheimer Nabu-Vorsitzende Andrea Hartkorn oder Forstamtsmitarbeiter Werner Kluge. Die Teilnahmegebühr in Höhe von 100 Euro hat die Stadt übernommen.

Fit für Besucher und Touristen

Störmer erinnerte bei der Abschlussfeier auch an die ursprüngliche Idee, hauptamtliche Geopark-Ranger in Lampertheim einzusetzen. Mit der „Alternativlösung“ zeigte sich das Stadtoberhaupt aber sehr zufrieden. Es sei ein wichtiger Schritt, sich fit für Besucher und Touristen zu machen. „Besucher können durch geführte Wanderungen Altrhein und Biedensand hautnah entdecken oder sich am Infopunkt selbst über die Sehenswürdigkeiten informieren“, so Störmer.

Neben Wanderungen durch die Natur zu Geologie und Erdgeschichte seien aber auch Führungen durch Lampertheim unter kulturellen und stadtgeschichtlichen Gesichtspunkten möglich. „Man läuft an vielen Geheimnissen vorbei, ohne sie wahrzunehmen. Die Begleiter geben authentische Einblicke in unsere Heimat, die man nur von Einheimischen bekommen kann“, fand Gottfried Störmer. Sie sollen nicht nur als „Guides“ fungieren, sondern gleichzeitig Ansprechpartner und Botschafter sein.

Passend dazu hat die Stadt auch den Infopunkt in den Brückenräumen dienstags bis sonntags von 10 bis 18 Uhr geöffnet. Neben der Nabu-Ausstellung „Pflanzenvielfalt am Deich“, die noch bis zum 11. November zu sehen ist, plant die Stadt eine ständige Ausstellung mit Betreuung. Dafür sucht die Verwaltung Ehrenamtliche, die bei Fragen zur Verfügung stehen und bei der Betreuung helfen.

