Schauplatz eines großen Wunders

Lampertheim.Endlich ist der Weihnachtsabend da, so werden viele Kinder erwartungsvoll denken, und die meisten Erwachsenen werden da nicht nachstehen. Für alle Familien mit Kindern, aber auch für viele Erwachsene ist es der Anfang einer Zeit der Besinnlichkeit, wenn in der Kirche Maria Verkündigung am Nachmittag zur Kinderchristmette eingeladen wird.

Wer einen Platz haben wollte, musste sich in diesem Jahr rechtzeitig auf den Weg machen, denn spätestens zu Beginn der Christmette waren alle Reihen besetzt. Wer zu spät kam musste sich mit einem Stehplatz ganz hinten oder an den Seitenwänden begnügen. Damit die Zeit bis zum Beginn des Gottes- dienstes nicht zu lang wurde, hatte der Chor Ephata mit seiner Diri- gentin Maria Karb auf der Empore Platz genommen, um mit Liedbeiträgen die Wartezeit zu überbrücken.

Bald erklangen vielstimmig „All Bells in Paradies“ oder das alte Weih- nachts- und Winterlied „Leise rieselt der Schnee“ – eine gelungene musikalische Einstimmung auf die Christmette. Dann war es endlich soweit, der Gottesdienst konnte be- ginnen. Schulpfarrer Heinz Förg aus Bensheim betreute diesmal die Christmette und ist zumindest unter den italienischen Mitbürgern kein Unbekannter. Regelmäßig führt er Andachten für die italienische Gemeinde in Lampertheim in deren Heimatsprache durch.

Nach gemeinsamem Gebet und weiteren Liedbeiträgen des Chors versammelten sich die Kinder zum Krippenspiel. Die Heranwachsenden, die im kommenden Jahr zur Kommunion gehen werden, hatten sich mit ihren Betreuerinnen Steffi Weidenauer, Melanie Schlögel, Susanne Koch, Martina Fehlig und Dorothee Beth intensiv auf das Spiel vorbereitet.

Auf Quartiersuche

Krippe, Herberge und Stroh waren auf der einen Seite des Altarraums aufgebaut, während auf der anderen Seite die Verkündigungsengel mit dem Sprecherchor Platz genommen hatten. Erzählt wurde die bekannte Geschichte aus dem Lukasevangelium: Die schwangere Maria ist gemeinsam mit Josef auf Quartiersuche in Bethlehem; die junge Schauspielerin war dabei zur Freude der Besucher mit einem überdimensionierten Bauch ausgestattet. Keiner kann ihnen eine Unterkunft anbieten, letztendlich muss ein Stall herhalten, um Schauplatz des größten Wunder der Christenheit zu werden.

Jesus wird geboren, und die Hirten sind die ersten, welche die frohe Botschaft von den Verkündigungsengeln erfahren. Um den kleinen Schauspielern die Vorführung zu erleichtern, übernahm der Sprecherchor die Texte und so war jeder der 15 zukünftigen Kommunionskinder in das Geschehen mit eingebunden. Den Zuschauern hat es gefallen und auch die vielen Kinder waren zufrieden, wie der reichhaltige Beifall am Ende der Aufführung bewies.

Mit Fürbitten, von den Kindern vorgetragen, wurde der Gottesdienst fortgesetzt. Pfarrer Förg verdeutlichte in seiner kurzen Predigt den Sinn des Weihnachtsfestes mit einer kleinen Geschichte: Was ist Weihnachten fragt ein fremdartiger Junge seinen deutschen Klassenkameraden. Worauf dieser ihm ein Gebäck schenkt und schlicht antwortet: Das ist Weihnachten. Berührend auch der Moment als sich alle Kirchenbesucher die Hände reichten und gemeinsam das Vaterunser sprachen.

Mit seinen Liedbeiträgen begeisterte der Chor Ephata die Kirchgänger. Ob die Sängerinnen und Sänger das Sanctus von John Rutter oder „The little Drummer Boy“ sangen: Die Kirche war mit schönen Klängen erfüllt. Auch Natascha Bittmann mit dem Solo in „Noel“ oder Brigitte Glaser mit ihrem Solo in „Mary had a Baby“ erfreuten mit ihren klaren Stimmen die Zuhörer. Spontaner Beifall mitten in der Handlung war der Lohn für eine hörenswerte Aufführung. Als zum Schluss das Lied „Stille Nacht, heilige Nacht“, gemeinsam gesungen von Chor und Gemeinde, erklang, durchströmte alle die sichere Empfindung: Weihnachten hat begonnen.

