Hofheim.Nach zwei spektakulären Fastnachtssitzungen der katholischen Pfarrgemeinde war das Canisiushaus Austragungsstätte der ökumenischen Seniorenfastnacht. Moderatorin Katrin Scholl hatte das Geschehen fest im Griff und im Vorfeld ein kurzweiliges Programm zusammengestellt, das den Gästen gefiel.

Überwiegend Protagonisten aus den Reihen des Hofheimer Carnevalvereins (HCV) und der katholischen Pfarrei befanden sich darunter. „Denn eins ist klar, es weiß Frau und Mann, wer lache kann is besser dran“ so die bestens aufgelegte Moderatorin bei ihrer Begrüßung. Scholl beleuchtete als Protokollerin viele lokale Themen. Dazu gehörten beispielsweise der Bürgermeisterwahlkampf, die durch defekte Hubschrauber hervorgerufene Schnakenplage und die neue Blitzanlage am Ortseingang. Die Sanierung des Bahnübergangs nach Bobstadt, die nur von der Kerbemudder genutzte Next-Bike-Station und der AKK-Besuch wurden ebenso angesprochen wie „de Bauboom in Howwe, da bischde platt, irgendwann wenn mer noch zur Stadt“.

Graf Dracula tanzt Rock ’n’ Roll

Fetzige Musik erklang gleich zu Beginn aus den Lautsprechern, als die Zappelfüße bei ihrem gespenstischen Auftritt Graf Dracula Rock ’n’ Roll tanzen ließen. „Komm hol das Lasso raus“: Die Jugendpowergruppe „Step by Step“ bot als Indianer mit Federschmuck ausgestattet einen Stammestanz und animierte die Besucher mitzumachen. Erfrischend das Zwiegespräch beim Generationenkonflikt zwischen der schlagfertigen Enkelin Maria Firnkes und Oma Martina Vock. Auch hier eine Spitze in Richtung Kernstadt, als der Hund der Enkelin zum Tierarzt musste, da er zuvor einen Lamberder gebissen hatte und den blöden Geschmack nicht mehr aus dem Maul bekam. Im Reisebüro spielte der von Ulrike Hofmeister-Knaup, Irmgard Bär und Käthe Lameli vorgetragene Sketch, auf der Suche nach „Schee Wetter in Sicht“.

In der Alterskrise befand sich HCV-Ehrenmitglied Rosemarie Scholl, die in der Bütt über Wehwehchen im Alter klagte. Vom HCV boten die unter der Leitung von Isabell Sauer und Mascha Seibert stehenden Flower Powers einen sehenswerten Showtanz und entführten die Besucher nach Bollywood. fh

© Südhessen Morgen, Samstag, 22.02.2020