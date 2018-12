Schepper trifft Nikolaus

Lampertheim.Cultur communal und die Musiker-Initiative Lampertheim laden am Donnerstag, 6. Dezember, 20 Uhr, zum Konzert „Schepper trifft den Nikolaus – mit Westernhagen im Sack!“ in den Schwanensaal ein. MIL-Mitglied Bernd „Schepper“ Schäfer hat am Nikolausabend nicht nur seine langjährigen Musikerfreunde dabei, sondern populäre Songs von seinem Idol Marius Müller-Westernhagen.

Stehplatzkarten für die Veranstaltung sind für 12 Euro an den Vorverkaufsstellen Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00), Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße (06206/5 36 92), Horle – Haus der Geschenke, Kaiserstraße 19 (06206/22 39), bei der Gaststätte „Zum Pit“, Nibelungenstraße 66 in Bürstadt (06206/70 76 81) und an der Abendkasse erhältlich. Platzkarten gibt es im Rathausservice für 13 Euro. red

