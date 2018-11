Scheppernd oder elfengleich

Hofheim.Regelrecht die Puppen tanzen ließ die Turnabteilung des Hofheimer Turnvereins (TV) bei ihrer mittlerweile 25. Turnschau in der bestens besuchten Sporthalle. Nicole Bittmann führte durchs Programm und kündigte gleich zu Beginn die kleinsten Turnkinder der Gruppen 1 und 2 als „Blechbüchsenarmee“ an. Die Trainerinnen Heike Fischer, Heike Witt, Celine Witt, Christian Groß, Luzia Ofenloch und Tamara Reuter hatten die Kleinen auf ihren großen Auftritt bestens vorbereitet: Die rollten sich schnell und mit scheppernden Geräuschen einen Abhang hinunter.

Puppenfiguren der 1990er Jahre verkörperte die von Natascha Crössmann trainierte Tanzformation „Starlight“ bei ihrer umjubelten Darbietung. Mit Emely Strack, Vivian Langenberg und Klaus Herzog kümmert sich gleich ein ganzes Trio um die Gruppe „Stud-Buttons-Junior“, die als sich entpuppende Schmetterlinge und elfenhafte Wesen mit einer Akrobatikshow von Sprüngen und Würfen förmlich ein Frühlingserwachen in die Sporthalle zauberte.

Schlank wie eine Barbie

Eine feste Größe in der Turngala waren abermals die „Jumping Beans“, die als schlank und großgewachsene Barbie-Puppen ihre Traummaße fanden. Auch um diese Gruppe kümmern sich mit Katja Darmstädter, Laura Hildebrandt und Sandra Ruppert gleich drei Übungsleiterinnen. Gemeinsam verwandelten sich die Eltern-Kind-Gruppe und die „Purzelturner“ in Disneyfiguren und Krümelmonster. Einstudiert hatten das Ganze Luzia Ofenloch, Birgit Voss, Sandra Rieger, Amelie Wegerle und Turnabteilungsleiterin und hauptverantwortliche Organisatorin Ingrid Bamberg. „Springen wie die Gummibären“ unter diesem Motto outeten sich die unter der Obhut von Jana Gugumus, Heike Witt, Carolin Landgraf und Ingrid Bamberg stehenden Leistungsturner. Erfrischend war auch die Darbietung der von Margit Kühn und Iwona Geschwind angeleiteten „Tanzmäuse“ als unverfrorene Eisköniginnen. Maren Ofenloch und ihre Formation „Step Motion“ trumpften – den Horrorpuppen nachempfunden – als „Chuckys Mörderbräute“ auf. Durch die Luft flogen die von Tamara Reuter trainierten „Trampolinclowns“.

Tänzerisch wurde auf das Finale hingearbeitet. So schlüpfte die Gruppe „Melange“ um Ingrid Bamberg in die Rolle von Marionetten, die „Stud Buttons“ von Trainerin Heike Bamberg zog es in ihrer neuen Akrobatikshow aufs Schachbrett, bevor es beim großen Abschlusstanz „Bella Ciao“ ein Stelldichein aller Mitwirkenden gab.

Die „Stud Buttons“ haben sich im Frühjahr für das Bundesfinale „Rendezvous der Besten“ des Deutschen Turnerbundes qualifiziert und zeigen dort am Samstag, 17. November, im Wormser Theater ihre Show. fh

