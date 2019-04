Schicht um Schicht zum Salat

Kristina Alagöz (35) ist in Nowy Urengoi, Sibirien, aufgewachsen. In ihrer früheren Heimat feiern orthodoxe Christen auch ausgiebig Ostern. Zum Fest gibt’s einen geschichteten Hering-Gemüse-Salat. Shuba heißt der, was so viel bedeutet wie „Unter dem Mantel“, verrät die Wahllampertheimerin, die das Rezept von ihrer Mutter hat.

Zutaten: 500 g Kartoffeln, 350 g Möhren, Salz, 125 g Matjesfilet, 1 Zwiebel, 200 g vorgekochte Rote Bete aus dem Päckchen, 150 g Mayonnaise, 1 Ei und Kräuter.

Zubereitung: Kartoffeln und Möhren schälen. Kartoffeln im kochenden Salzwasser 20 Minuten garen, nach 5 Minuten Möhren dazugeben. Matjes klein schneiden, Zwiebel würfeln, rote Beete reiben. Ausgekühlte Kartoffeln reiben. Hälfte der Kartoffeln als unterste Schicht auf einem Teller anrichten und mit der Hälfte der Mayonnaise bestreichen. Matjes darauf, anschließend Zwiebeln, restliche Kartoffeln und übrige Mayonnaise. Möhren werden gerieben und ergeben die nächste Schicht. Darauf kommt rote Bete. Alles über Nacht im Kühlschrank ziehen lassen, dann ein zerkleinertes, hartgekochtes Ei darauf und als Häubchen die Kräuter. roi

