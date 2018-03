Anzeige

LAMPERTHEIM.Hochbetrieb herrschte am Palmsonntag auf dem Schießstand des SV Hubertus 1923. Kurz vor dem Osterfest schossen Hobbyschützen aber nicht um Ringzahlen und Pokale, sondern traditionell um Ostereier und Schokohasen. Das Ostereierschießen findet an der Rosenaustraße noch bis Gründonnerstag täglich von 19 bis 22 Uhr statt.

Die 21. Auflage der Veranstaltung geht in diesem Jahr beim SV Hubertus über die Bühne. Damit ist der Lampertheimer Schützenverein einer der ersten in der Umgebung, der ein Ostereierschießen für jedermann anbot. Hatte in den Jahren vor 2017 der Andrang noch jährlich nachgelassen, so habe es voriges Jahr einen regelrechten Ansturm auf die Scheiben gegeben. „Über 6000 Ostereier und fast 600 Überraschungseier sowie Schokohasen haben wir letztes Jahr ausgegeben“, freute sich Pressewartin Julia Sieck.

20 Helfer beschäftigt

Damit das fröhliche Wettschießen in diesem Jahr ähnlich erfolgreich wird, seien im Schnitt 20 ehrenamtliche Helfer mit der Aufsicht der Schießstände, Bewirtung und Gewinnausgabe beschäftigt. Am Eröffnungssonntag kamen besonders viele Familien, die vor allem zur Mittagszeit für eine vollbesetzte Schießanlage sorgten.