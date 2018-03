Anzeige

Hüttenfeld.Am ersten Tag des 32. Ostereierschießens in Hüttenfeld füllte sich der Schießstand im Sportpark Am Hegwald. 61 Besucher deckten sich mit bunt lackierten Ostereiern ein. Mit 1197 Eiern, die an die Schützen ausgegeben wurden (nebst 66 Ü-Eiern), wurde das Ergebnis des Vorjahres zwar nicht erreicht. In Anbetracht der winterlichen Verhältnisse waren die Schützen dennoch zufrieden.

Für die Gäste stand neben dem Spaß am Schießsport das gemütliche Beisammensein im Vordergrund. Nebenbei entdeckten manche Teilnehmer ihr Schießtalent. Die Sportschützen standen den Besuchern hilfreich zur Seite. Die jüngeren Teilnehmer konnten mit einem Trainingsgerät Jagd auf die bunten Eier machen. Außerdem durften die Jüngsten mit einem Federdruckgewehr schießen. Dank der elektronischen Trefferanzeige war dies bei den Kindern sehr beliebt.

Die Ostereier waren zuvor im Air- Brush-Verfahren gefärbt worden, was ihnen eine eigene Note gab. Mitglieder der Sportgemeinde Hüttenfeld hatten zu Kaffee und Kuchen eingeladen, was mit einer kleinen Spende in die Vereinskasse honoriert wurde. ron