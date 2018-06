Anzeige

Lampertheim.Für eine gastronomische Nutzung des Schiller-Cafés haben sich – bis auf die FDP mit einer Enthaltung – alle im Stadtparlament vertretenen Fraktionen geeinigt. Mit diesem Beschluss geht eine eineinhalbjährige Phase zu Ende, in der das Café von der SPD/FDP-Koalition vorübergehend auch als Standort für eine Mobilitätszentrale des Verkehrsverbunds Rhein-Neckar (VRN) ins Spiel gebracht worden war.

Damit habe ein weiterer Leerstand vermieden werden sollen, begründete SPD-Fraktionschef Marius Schmidt in der Debatte am Freitagabend. Er appellierte an den Magistrat, unter den Bewerbern sorgfältig den künftigen Pächter auszuwählen: „Viele Pächterwechsel verkraftet dieses Café nicht mehr.“

FDP-Fraktionsmitglied Fritz Röhrenbeck sprach im Stadtparlament mit Blick auf die Entscheidung für eine gastronomische Nutzung von einem „Kompromiss“, einer „Übergangslösung“ und dem „kleinsten Übel“. In den vergangenen Jahren sei bei der Bewirtschaftung des Schiller-Cafés „nichts bei rumgekommen“, meinte Röhrenbeck skeptisch. Doch Grünen-Fraktionsmitglied Gregor Simon hielt den Beschluss für angemessen: „Lampertheim ist eine Gastronomiestadt – trotz SPD und FDP.“