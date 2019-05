Schillerschule braucht Platz

LAMPERTHEIm.Die Schillerschule im Herzen der Spargelstadt erwartet immer mehr Grundschüler: Im kommenden Schuljahr soll es drei erste Klassen geben, künftig werden nach Schätzungen alle Klassenstufen dreizügig laufen. Der Grund: Immer mehr Familien mit Kindern ziehen nach Lampertheim. „Außerdem kommen durch die Verdichtung in der Innenstadt Mädchen und Jungen in unserem Einzugsbereich dazu“, erklärt Schulleiterin Annette Wunder-Schönung im Gespräch mit unserer Zeitung.

Dass für zusätzliche Schüler mehr Platz benötigt wird, beschäftigt auch den Kreis Bergstraße als Schulträger. So untersucht dieser aktuell in einer Machbarkeitsstudie, wie und ob das historische Schulgebäude im Einklang mit den Belangen des Denkmalschutzes erweitert werden kann. Denn Betreuungsräume, eine Bibliothek und eine neue Mensa sollen – laut einer Kreismitteilung – „das Angebot abrunden“, das die Lampertheimer Bildungseinrichtung bietet.

Die Betreuung der Schillerschüler am Nachmittag findet bislang in drei Räumen im Erdgeschoss des Gründerzeitgebäudes statt. In einem größeren Saal dort gibt es für die Ganztagskinder Mittagessen. „Sind künftig aber mehr Klassen unterzubringen, wird in diesen Räumen auch Unterricht stattfinden müssen“, sagt Annette Wunder-Schönung. Das bedeutet die Räume bekommen eine Doppelfunktion: vormittags Klassensaal, nachmittags Betreuungsraum.

Der Platzmangel werde sich also erst nach und nach bemerkbar machen, meint die Schulleiterin. Aus Sicht der Lehrerschaft bräuchte die Schillerschule auch Räume für die Schulsozialarbeit, eine Aula und weitere Fachräume – etwa für Musik. Das Problem dabei: Die Schillerschule lässt sich nur mäßig erweitern. Direkt vor dem Gebäude beginnt der Schillerplatz, links und rechts davon stehen Wohn- und Geschäftsgebäude. Dahinter liegt der Schulhof. „Und den brauchen wir, um dem Bewegungsdrang der Kinder Rechnung zu tragen“, meint die Pädagogin. Der Kreis habe dieses Problem bereits gegenüber der Stadt kommuniziert, erläutert Kreissprecherin Cornelia von Poser auf Anfrage: „Wir versuchen weiterhin gemeinsam Flächen zu identifizieren, die im näheren Umfeld für eine Erweiterung der Schule in Frage kommen könnten.“

Landrat Christian Engelhardt möchte auch im Fall der Schillerschule im Vorfeld der eigentlichen Planungen zu Erweiterung und Modernisierung „gemeinsam mit den Schulverantwortlichen“ über „ein moderens Schulraumkonzept“ beraten.

