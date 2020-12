Schillerschule öffnet Kalender im Schnee

Lampertheim.„Heute anders, aber auf keinen Fall ohne“ – unter diesem Motto stand die Eröffnung des traditionellen Adventskalenders an der Schillerschule. Die Technischen Betriebsdienste der Stadt hatten 24 Fenster der historischen Frontfassade von außen festlich geschmückt, die Grundschüler von innen. Bürgermeister Gottfried Störmer öffnete am Dienstag pünktlich um acht Uhr offiziell das erste „Türchen“.

Hoch droben über der Eingangspforte leuchtet ein Fenster mit der großen, weißen Eins. Darüber prangt eine überdimensionale, rote Schleife, Tannenzweige umranden jeden Rahmen. Eine Lichterkette umspannt den gesamten Adventskalender am denkmalgeschützten Gründerzeitgebäude, auch die restlichen 23 Fenster sind bereits offen sichtbar. So soll das Schulgebäude weihnachtliche Vorfreude auf dem Schillerplatz, in der Fußgängerzone und unter den Bürgern verbreiten.

Auf eine größere Veranstaltung mit Auftritten aller Klassen hatten Stadt und Schule in diesem Jahr Corona-bedingt allerdings verzichten müssen. Immerhin: Pünktlich in der Nacht zum ersten Dezember fiel auch der erste Schnee und tauchte den Schillerplatz in weihnachtliches Weiß. „Das erste Mal seit sieben Jahren“, bemerkte Störmer, der auch Grüße an die anderen Lampertheimer Grundschulen ausrichtete. Der Beginn der Adventszeit, so Störmer, stehe für eine besinnliche Zeit und die Rückkehr zur inneren Zufriedenheit. Gleichzeitig sei sie mit der Vorfreude aufs Fest und den Geschenken aber auch spannungsgeladen.

Die Klasse 4a hatte zum Abschluss dann doch noch als einzige Klasse einen Auftritt. Statt eines Liedes trugen die Kinder kurze Verse vor und hielten dazu Buchstaben hoch, die das Wort Weihnachten ergaben. Zu jedem Buchstaben gab es einen Wunsch: etwa H für heitere Gelassenheit oder C für leckeren Christstollen. ksm

