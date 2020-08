Schlag ins Gesicht der Vereine

Zum Bericht „Geschlossen bis

März 2021“ vom 21. August:

Die Älteren unter uns werden sich vielleicht noch erinnern. In der Mitte der 70er Jahren des letzten Jahrhunderts hat die Stadt Lampertheim ein Hallenbad für ihre Bürger eröffnet. Rücklagen wurden seitdem nicht gebildet – warum auch. So ein Objekt hält doch sicherlich für die Ewigkeit. Vor drei Jahren hat sich das als eine Fehleinschätzung erwiesen. Die Renovierung war von März bis September 2019 eingeplant. Drei Tage vor der Schließung entschied man sich doch anders. Der neue Starttermin wurde um ein Jahr auf den 1. März 2020 verschoben. Neuer Zieltermin der Fertigstellung Mitte September. Welches Jahr blieb allerdings offen. (...) Der Geschäftsführer der Biedensandbäder GmbH betonte aber, man sei mit dem internen Vorarbeiten beschäftigt und voll im Zeitplan. (...) Letzte Woche lässt der Verantwortliche in der lokalen Presse einen vermutlichen Eröffnungstermin von Mitte März 2021 veröffentlichen. Das heißt circa sechs Wochen vor Schließung des Hallenbades vor der dann bevorstehender Sommerpause.

Für die wassersporttreibenden Vereine ist das ein Schlag ins Gesicht. Planungssicherheit sieht anders aus. Die müssen jetzt zum wiederholten Mal, bei ihren Nachbarvereinen, in den umliegenden Kommunen, auf Betteltour gehen, um Schwimmbahnen abzugreifen. Für wie lange weiß man nicht. Aus der Erfahrung heraus sollte man aber gleich bis zur Freibadsaison 2021 buchen, den der erfahrene Vereinsvorstand weiß, was man von vermutlichen Eröffnungsterminen halten muss.

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 27.08.2020