Schlager und Sketche am Nachmittag

Lampertheim.Der „Lampertheimer Nachmittag“ der Arbeiterwohlfahrt war eine echte Premiere. Als der um 14.30 Uhr begann war der große Saal in der Zehntscheune prall gefüllt. Grund genug für die die Erste Vorsitzende der AWO, Walburga Jung, die zahlreichen Gäste gut gelaunt zu begrüßen und dabei auch einige Worte des Dankes zu sagen. Die galten den vielen Helfern, welche garantierten, dass die Veranstaltung reibungslos ablief und auch denen, die sonst in die Hände spucken, wenn es darum geht die Projekte des Vereins zu schultern.

Besondere Erwähnung fand hier die Kleiderstube in der Blücherstraße, die sehr gut läuft und deshalb eine Menge Arbeit bereitet. Jung sprach davon, dass erst kürzlich 950 Kilo an abgegebenen Kleidern sortiert werden mussten und dabei die eine oder andere böse Überraschung wartete. „Unter anderem wurden 106 Kilo alte Schuhe abgegeben“, echauffierte sich Jung darüber, dass einige Zeitgenossen offensichtlichen Müll abgeben. Doch die gute Laune an diesem Tag konnte dies nicht wirklich schmälern. Der gesellige Teil kam zu Anfang. Eine gute Stunde gab es Kaffee und Kuchen, dann die Unterhaltung. Den Beginn machte das Lampertheimer Amateurtheater mit zwei kurzweiligen Sketchen. Was folgte, war ein weiteres traditionelles Stück der Spargelstadt: Ein Mitglied eilte in der Zwischenzeit zu einer stadtbekannten Eisdiele und besorgte für alle Anwesenden eine kühle Erfrischung.

Kurze Zeit später hatte die Musikschule ihren Auftritt, und ein Chor unter der Leitung von Joachim Sum brachte einige bekannte Schlager dar. Wer danach wieder einer Stärkung bedurfte, für den hatten die Organisatoren nun Wiener Würstchen parat, ehe der erste Lampertheimer Nachmittag gemütlich ausklang. jkl

