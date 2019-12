Schlagermix im Schwanen

Lampertheim.Die Musiker-Initiative Lampertheim (MIL) und cultur communal laden am Donnerstag, 2. Januar, zu einem Konzert in den Schwanensaal ein. Zum Startschuss in das Jahr 2020 wird dem Publikum ein bunter Mix an deutschen Schlagern aus den 50er, 60er und 70er Jahren präsentiert. Zu hören sind Ohrwürmer von Freddy Quinn, Karel Gott, Trude Herr, Peter Maffay, Conny Froboess oder Michael Holm.

Sänger und Instrumentalisten

Die Musiker sind Elke Singer (Gesang), Helmut Wehe (Gitarre, Gesang,), Alex Kiesow (Saxofon), Frank Willi Schmidt (Bass), Hans-Jürgen Götz (Schlagzeug), Andreas Haberer (Keyboard, Gesang) und Thomas Wörner (Gesang).

Stehplatzkarten für die Veranstaltung sind für zwölf Euro an den Vorverkaufsstellen Rathaus-Service, Haus am Römer (Telefon 06206/9 35-1 00), Kiosk Nibelungenplatz, Bürstädter Straße (Telefon 06206/5 36 92), Horlé Haus der Geschenke, Kaiserstraße 19 (06206/22 39) und an der Abendkasse erhältlich. Platzkarten gibt es im Rathausservice für 13 Euro und gegebenenfalls an der Abendkasse. red

© Südhessen Morgen, Samstag, 28.12.2019