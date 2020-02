Schlange in der Werkstatt

Die Kornnatter wurde vermutlich aus-gesetzt. © Tierrettung

Hofheim.Weil er eine Schlange in seiner Werkstatt entdeckt hatte, verständigte ein Mann aus Hofheim am Sonntagnachmittag die Polizei. Die Beamten stellten fest, dass es sich bei dem Tier um eine ungiftige Kornnatter handelt. Die Art ist in Nordamerika beheimatet und wird hierzulande in Terrarien gehalten. Wie die Schlange in die Werkstatt in der Schillerstraße gelangte, ist unklar. Michael Sehr von der Tierrettung Rhein-Neckar, der das rund 50 Zentimeter lange Exemplar einfing, vermutet, dass es ausgesetzt wurde. Nachdem sich die stark unterkühlte Natter über Nacht aufwärmen durfte, zog sie am Montag ins Reptilium nach Landau um. Wer die Schlange vermisst oder Hinweise zum Besitzer geben kann, kann mit der Tierrettung Rhein-Neckar Kontakt aufnehmen (Telefon: 0176/69 15 85 81). lex

