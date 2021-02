Schleichender Mitgliederverlust

Lampertheim.„Kegeln ist keine Trendsportart. Und daran werden wir wohl auch in den kommenden Jahren nichts ändern können“, weiß Peter Suppes. Der Vorsitzende der Kegler stellte das bei der Jahreshauptversammlung in der Biedensandhalle ohne jeglichen Groll oder Frust fest. Die Augen davor verschließen kann er schließlich nicht. Gegen die Überalterung im Kegelsport und fehlenden Nachwuchs fühlen sich die Sportler machtlos.

Einen Mitglieder-Exodus gibt es bei den als „Verein Lampertheimer Kegler“ (VLK) organisierten Klubs aber noch nicht. Bisher stemmen sich die Lampertheimer erfolgreich gegen den Trend. Wirtschaftlichen Zwängen müssen sie aber dennoch folgen.

{element}

Deshalb hat der Verein nun einstimmig die Erhöhung der Mitgliedsbeiträge beschlossen. Die Versammlung folgte dem Vorschlag von Fritz „Friedel“ Ofenloch, den Beitrag ab 2021 von bisher 48 auf jährlich 54 Euro anzuheben. Kinder zahlen die Hälfte. „Damit wollen wir kein Geld verdienen“, betonte Ofenloch, „wir geben lediglich eine Erhöhung der übergeordneten Verbände eins zu eins weiter.“ Die letzte Anhebung stamme ohnehin noch aus der Zeit der Euro-Umstellung. Auch die Bahnmiete, welche die einzeln organisierten Klubs an den Dachverein VLK entrichten, soll in den kommenden Monaten erhöht werden. Geplant sind 20 Cent pro Stunde und Bahn. Obwohl diese Entscheidung lediglich eines Vorstandsbeschlusses bedarf, besprachen die Kegler etwaige Maßnahmen miteinander.

Die Miete für private, nicht im VLK-organisierte Klubs soll etwas stärker angehoben werden. Rechner Ofenloch schwebt etwa ein Euro vor. Mit sieben Euro sei man dann im regionalen Vergleich „noch immer sehr günstig“, wie viele Mitglieder mit Verweis auf nur noch wenige, verbleibende Kegelhallen anmerkten. Die letzte Erhöhung datiere hier aus dem Jahr 2007. Für die Mitglieder ist es das bestimmende Thema der Zukunft. „Denn was machen wir, wenn wir noch weniger Mitglieder werden? Das muss sich ja alles irgendwie rechnen“, fragte ein Mann. Darüber müsse man sich Gedanken machen.

Denn auch beim VLK gibt es einen schleichenden Mitgliederrückgang. „Nicht dramatisch wie anderswo – aber es gibt ihn“, so Suppes. Von einstmals rund 500 beim Hallenbau 1979 sind weniger als 200 Mitglieder übrig. Vor dem Aus steht der Verein aber nicht. Im Gegenteil: Im vergangenen Jahr hat der VLK kräftig investiert. Für eine neue Bestuhlung und Schanktechnik im Vereinslokal war eine sechsstellige Summe fällig. Dass der Verein noch vergleichsweise gut funktioniert, liegt wohl allen voran an der Vorstandsarbeit. Das Team um Suppes, seit 19 Jahren Vorsitzender, Rechner Ofenloch und zweitem Stellvertreter Marcel Dalinger hat nun Verstärkung erhalten. Walter Schlappner war nach zehn Jahren als erster Stellvertreter ausgeschieden. Mit wenigen Gegenstimmen wurde Falko Günther zum Nachfolger bestimmt. Antonio Alves übernimmt das unbesetzte Amt des Sportwarts. Er richtete auch gleich einen Appell an die Mitglieder. Er hoffe auf mehr „Fanpower“ bei Jugendspielen. Schließlich sei das die Zukunft des Vereins. ksm

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 03.02.2021