Schmerzliche Verluste

Man kennt das ja: Einsparungen, Stellenkürzungen, verringerte Angebote und Leistungen – und die Folge: weiterer Bedeutungsschwund. Auch die Kirche bleibt von dieser Negativspirale nicht verschont. Als Institution, die sich in erster Linie über den Dienst am Nächsten definiert, wirkt sich der personelle Substanzverlust besonders schmerzlich aus. Während der Tagung des regionalen Kirchenparlaments in der Lampertheimer Notkirche wurde dieser Schmerz in beeindruckender Offenheit artikuliert.

Natürlich darf man sich fragen, ob die von der Landessynode vorgegebenen Kürzungen den destruktiven Abwärtssog nicht noch beschleunigen werden. Die Antwort: Das wird zweifelsohne passieren. Dennoch lässt sich ein Beharren auf dem Status quo angesichts der realen Entwicklungen nicht rechtfertigen. Wenn Mitgliederschwund und mangelnder Pfarrernachwuchs anhalten, muss auch die Kirche reagieren. Allenthalben lassen die Bindungskräfte von Institutionen und Systemen nach. Selbst Demokratie und Rechtsstaatlichkeit verzeichnen Erosionsprozesse, die man bis vor kurzem nicht für möglich gehalten hat – weil man sie als für alle Zeiten gegeben ansah.

Von diesem Nimbus muss sich die christliche Kirche, gleich welcher Konfession, trennen. Leitende katholische Christen beklagen aktuell den starren Klerikalismus ihrer Kirche und wünschen einen institutionellen Rückbezug auf das, was die Substanz des Menschseins ausmacht: seine begnadete Existenz. Auch die evangelische Kirche wird auf die aktuellen Umwälzungsprozesse noch weit stärker reagieren müssen als durch Sparkonzepte. Ihr steht, so wie die Dinge liegen, nichts weniger als eine Reformation bevor.

