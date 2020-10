Schmetterling sucht Wohnung für den Winter

Lampertheim.Das Thema Schmetterlingsschutz im Oktober auf die Agenda zu setzen, mag zunächst verwundern. „Doch für die bunten Insekten kann man auch einiges im Spätjahr tun“, erklärt Sabine Vilgis, Leiterin der Technischen Betriebsdienste, im Gespräch mit dieser Redaktion. Beispielsweise ihnen zu einem Winterquartier verhelfen oder für Futterpflanzen sorgen.

Bei Letzterem sind Schmetterlinge wählerisch. Und was gerade nach ihrem Geschmack ist, hängt noch dazu von ihrem Alter ab. So mögen die Tiere im Raupenstadium andere Pflanzen als die fertigen Schmetterlinge. „Dazu kommt, dass ihr Nahrungsspektrum zu beiden Zeiten äußerst beschränkt ist“, betont Dieter Melchior, Mitglied des Naturschutzbundes (Nabu) Lampertheim, mit dem das Bauhof-Team in Sachen Biodiversität eng zusammenarbeitet.

Zwei Beispiele machen dies deutlich: Das Schachbrett, das sich am Lampertheimer Winterdamm häufig beobachten lässt, lebt als Raupe von Gräsern als Schmetterling von der Kronwicke. Das Tagpfauenauge fliegt zur Nahrungsaufnahme vor allem zum Schmetterlingsflieder, ernährt sich als Raupe aber fast ausschließlich von Brennnesseln.

„Es lohnt sich also, einen nicht ganz so aufgeräumten Garten zu haben“, sagt Sabine Vilgis. Beispielsweise sollte es auf jedem Grundstück eine Ecke mit Brennnesseln geben, da die Blätter ebenfalls den Raupen des Admirals und des Distelfalters schmecken.

Auch Disteln sind Spätblüher und ziehen Schmetterlinge an – genauso wie die Wegwarte, der Natternkopf, die Nachtkerze, Rotbeckien, Anemonen und so manche Astern- oder Nelkenart. „Solche Pflanzen ins Beet zu bringen, ist wichtig“, erläutert die Bauhofchefin. Denn die meisten Wiesenmischungen, die im Handel als schmetterlingsfreundlich angeboten werden, enthielten nur Samen für Frühlings- und Sommerblumen. Nicht fehlen sollte im Garten auch eine Schmetterlingstränke – beispielsweise einfach eine Schale, in die ein Stein gelegt wird.

Fliegen und Käfer als Untermieter

„Und dann ist da noch die Sache mit dem Unterschlupf für die frostige Zeit“, so Vilgis. Zwar überwintern in Deutschland nur wenige Schmetterlinge als erwachsener Falter, dennoch suchen das Tagpfauenauge, der Kleine und der Große Fuchs oder etwa der Admiral derzeit nach einem kühlen Plätzchen zum Überwintern.

Das können Baumhöhlen oder kleine Unterschlupfmöglichkeiten in unbeheizten Gebäudeteilen sein. „Da auch diese mitunter rar sind, kann man den Tieren mit einem Schmetterlingshaus ein Quartier für den Winter bieten“, sagt die Expertin und zeigt einen kleinen Holzkasten mit Dach, Rückwand und Seitenwänden, der einem Vogelhäuschen ähnelt.

Die Vorderseite allerdings ist mit Eingangsschlitzen versehen. Der Boden lässt sich aufklappen und wieder verschließen. „So können Naturfreunde das Häuschen mit kleinen Zweigen befüllen, an die sich die Schmetterlinge hängen, wenn sie diese Behausung nutzen wollen“, erläutert Sabine Vilgis. Wohl fühlen sie sich dort vor allem, wenn das Häuschen vor Wind und Regen geschützt steht.

Wer den Holzkasten auch als Heim für andere Insekten öffnen möchte, sollte die untersten Zentimeter mit Holzwolle oder Rindenmulch füllen. „Denn Fliegen und Käfer – insbesondere Marienkäfer – nutzen so ein Häuschen ebenfalls gern. „Und als Untermieter“, sagt die Fachfrau und lacht, „stören sie die Schmetterlinge bestimmt nicht.“

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 21.10.2020