Lampertheim.Die ortsnahe Variante C für die Bahnneubaustrecke war kürzlich Thema, als SPD-Landtagswahlkandidat Marius Schmidt bei einer Stippvisite von Landtagskandidat Marius Schmidt (SPD) bei der Runde der Bürgerinitiative BILA im Alten Rathaus in Lampertheim war. Er wolle sich über den aktuellen Stand informieren und darüber, wie er die Initiative unterstützen könne, hieß es später in einer Pressemitteilung von Schmidt, der auch Fraktionsvorsitzender der SPD in der Lampertheimer Stadtverordnetenversammlung ist.

Schmidt versicherte der Bürgerinitiative BILA, die seit Jahren auf die Gefahr einer Zerschneidung des Lampertheimer Walds hinweist, seine „uneingeschränkte Unterstützung. Als Lampertheimer kann ich sagen, dass ich hier Lampertheimer Interesse vertrete.“

„Ihre Ziele sind auch meine“, erklärte sich Schmidt mit den Aktiven um Ulrich Guldner und Karl Heinz Barchfeld solidarisch. „Die C-Trasse bedeutet eine erhebliche Lärmbelastung für Lampertheim und Neuschloß, zerstört den Wald und damit den Lebensraum vieler Tiere. Lebensqualität muss dabei vor alle anderen Überlegungen gestellt werden. Meine Ansicht ist klar: Der Wald darf nicht zerschnitten werden. Außerdem ist die Folge der C-Trasse eine Zerschneidung der Feldgemarkung und der Verlust von wertvollen Ackerflächen und auch die damit einhergehende Einengung der Entwicklungsmöglichkeiten“, gab sich Schmidt in Anbetracht der Ausführungen der BILA überzeugt.