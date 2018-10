Soziales

Schätzspiel bringt 200 Euro für Sterntaler

In diesem Jahr dachte die Freiwillige Feuerwehr Wattenheim bei der Ausrichtung der Kerwe erneut nicht nur an fröhliche Abende und Feierlaune, sondern auch an Kinder, denen es nicht so gut geht. Wie bereits in den vergangenen ...