Schmidt verzichtet auf Bürgermeister-Kandidatur

Lampertheim.Im Redaktionsgespräch sitzt kein geknickter junger Mann, sondern ein an Selbstbewusstsein erstarkter Kommunalpolitiker, der aus den Landtagswahlen seine Lehren gezogen hat. Marius Schmidt hat seinem CDU-Kontrahenten Alexander Bauer das Direktmandat nicht entringen können; doch er hat nach der Wahlniederlage großen Zuspruch erfahren.

Daraus hat er den Schluss gezogen: „Ich kann meiner Partei etwas geben.“ Am Wahlergebnis, das vor allem als Protestsignal in Richtung Berlin gedeutet wurde, hat sich für den Chef der Sozialdemokraten im Unterbezirk eines gefreut: dass er im Wahlkreis acht Prozentpunkte mehr Stimmen bekommen hat als seine Partei. Doch auch die SPD lag in Lampertheim mit zehn Prozentpunkten über dem Landesergebnis – ein klarer Vertrauensbeweis aus Sicht des Fraktionsvorsitzenden. Dennoch ist Schmidt seine Fähigkeit zur Selbstkritik nicht abhanden gekommen. Spätestens seit der Landtagswahl sei ihm klar geworden: „Wir müssen raus aus der Komfortzone.“ Die Erfahrung, die er mit den Hausbesuchen im Wahlkampf gesammelt hat, gelte es nun in den politischen Alltag einzubringen.

Dabei sei auch die Frage zu klären, wie politisches Handeln verständlich vermittelt werden könne. Konkret schweben dem Kommunalpolitiker Quartiergespräche vor. Auf diese Weise könne der Kontakt mit Bewohnern von Stadtvierteln und Stadtteilen ausgebaut werden.

Kein Automatismus

Mit der Aussicht, gegen Gottfried Störmer im kommenden Jahr um den Posten des Lampertheimer Bürgermeisters zu konkurrieren, haben sich Marius Schmidt und seine Parteifreunde ausgiebig befasst. Sie sind zu dem Schluss gekommen, angesichts der angekündigten Kandidatur des Amtsinhabers darauf zu verzichten, einen eigenen Kandidaten zu nominieren. Dass der Bürgermeistertitel für den 27-jährigen Sozialdemokraten ein erstrebenswertes Ziel wäre, leugnet Schmidt nicht. Einen Automatismus, spätestens nach dem Ende der zweiten Amtszeit Störmers anzutreten, will er damit aber nicht verbunden wissen.

Auch nicht eine erneute Kandidatur für den hessischen Landtag. Voraussetzung hierfür wäre zudem eine aussichtsreiche Listennominierung – zuletzt hatte Marius Schmidt auf Platz 43 unter „ferner liefen“ rangiert. Künftig will sich der SPD-Unterbezirk im Land nicht mehr unter Wert verkaufen lassen, macht Schmidt deutlich. Seine berufliche Weiterentwicklung führt ihn jetzt in ein Promotionsstudium der Politikwissenschaften in Frankfurt. Seine politischen Ambitionen in Stadt, Kreis und Unterbezirk hält er aufrecht. Kandidaturen für höhere Ämter behält er sich vor – doch abhängig davon macht er seine Lebensplanung nicht.

Unterdessen wollen die Genossen auf Kreisebene eine Parteischule gründen, um politischen Nachwuchs für die Praxis fit zu machen. Talenten will auch Marius Schmidt nicht im Wege stehen, wie er im Gespräch versichert. Für ihn hat jetzt Priorität, die in Stadt und Kreis besetzten Themenfelder weiter zu beackern. Die politischen Konstellationen, so Schmidts Begründung, sind günstig, um sozialdemokratische Ideen umzusetzen. urs (Bild: Nix)

© Südhessen Morgen, Samstag, 17.11.2018