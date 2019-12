Schmied hofft auf Geschenk

Lampertheim.Auf ein nachträgliches Geburtstagsgeschenk am Sonntagabend in Form von zwei Punkten hofft Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim, der am Dienstag 54 Jahre wurde. Im Heimspiel um 18 Uhr gegen den „alten Rivalen“ HSG Weschnitztal ist der TVL zwar auf dem Papier favorisiert. „Aber gegen diese Mannschaft haben wir uns immer extrem schwer getan“, warnt Schmied.

Als SKG Bonsweiher knöpften die Odenwälder den Lampertheimern schon manchen Punkt ab und nach dem Wechsel in die Spielgemeinschaft Weschnitztal wollen sie diese Tradition beibehalten: „Lampertheim ist ein starker Gegner, aber er liegt unserer Mannschaft auch“, erklärt HSG-Co-Trainer Kevin Urban. Eine Aussage, die Schmied durchaus unterschreiben kann, wenngleich mit anderem Blickwinkel: „Die Spielweise von Weschnitztal liegt uns aus irgendeinem Grund überhaupt nicht. Sie spielen einen sehr robusten Handball und haben einige wirklich gute Spieler in ihren Reihen“, warnt der TVL-Coach vor Akteuren wie Benedikt Brehm, Christian Mader, Markus Wiegand oder Alexander Schemenauer. „Das sind alles gestandene Spieler, die ein Match entscheiden können.“

Klare Zielsetzung

Doch bei allem Respekt vor dem Gegner, lässt Schmied auch keine Zweifel an der Zielsetzung aufkommen: „Wir spielen zu Hause und wollen die Punkte. Zumal wir damit eine weitere Mannschaft abschütteln können“, blickt er aufs Klassement. Dort liegen die ersten vier Teams nur zwei Punkte auseinander. Erster ist Lorsch (18:2), Vierter der TVL mit 16:4 Zählern. „Den Tabellenfünften Mörfelden nehme ich noch zur Spitzengruppe dazu, aber danach beginnt mit Weschnitztal das Mittelfeld“, sieht er den Gast als Sechsten mit 11:9 Punkten schon etwas distanziert – „und das soll auch so bleiben“.

Nicht ideal verläuft aktuell das Training bei den Lampertheimern: „Die Trainingsbeteiligung liegt derzeit vielleicht bei 60 Prozent, aber das bin ich leider schon gewohnt. Das ist eigentlich Jahr für Jahr so im Dezember“, erklärt der TVL-Coach. Die ein oder andere Erkältung, ein paar Blessuren nach den kräftezehrenden Spielen sowie berufliche und private Termine lassen die Zahl der Spieler unter der Woche merklich schrumpfen.

„Das Problem hat aber jede Mannschaft – mal mehr, mal weniger stark ausgeprägt“, will Schmied nicht lamentieren. Viel wichtiger ist ihm, dass zum Spiel nahezu der gesamte Kader zur Verfügung steht. Nur die beiden Langzeitverletzten Michael Redig und Frederick Saul fallen aus. Für Keeper Saul wird erneut Routinier Matthias Hümmer in den Kader rücken und gemeinsam mit Max Griesheimer das Torhütergespann bilden.

Drei Begegnungen haben die Spargelstädter noch bis zur Weihnachtspause zu absolvieren. Und nach dem hoffentlich erfolgreichen Match gegen Weschnitztal hofft Achim Schmied dann am dritten Advent auf einen Pflichtsieg bei Schlusslicht Roßdorf/Reinheim, ehe er sich am vierten Advent eine vorzeitige Bescherung wünscht, wenn das Spitzenspiel gegen den Titelfavoriten und aktuellen Tabellenzweiten Crumstadt/Goddelau ansteht. Schmied: „Wenn wir es schaffen, bis Weihnachten keinen Punkt mehr abzugeben, dann haben wir eine sehr gute Ausgangsposition für die Rückrunde.“ me

© Südhessen Morgen, Samstag, 07.12.2019