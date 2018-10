Schmied ist rundum glücklich

Lampertheims Trainer Achim Schmied freut sich jetzt aufs Derby. © Nix

Lampertheim.„Das war ein wirklich gutes Spiel von uns“, strahlte Achim Schmied, Trainer des Handball-Bezirksoberligisten TV Lampertheim. Seine Mannschaft hatte gerade gegen die stark eingeschätzte ESG Erfelden mit 29:23 (16:9) gewonnen und sich damit für die jüngste 22:25-Niederlage in Bonsweiher rehabilitiert. „Wir haben die positiven Ansätze aus dem Bonsweiher-Spiel mitgenommen und die Schwächen abgestellt“, so Schmied.

Tatsächlich stimmten wieder Moral und Kampfgeist wie zuletzt im Odenwald. Auch die Deckung stand wieder sehr sicher, ließ – gerade in der ersten Hälfte – kaum etwas zu. Doch während der TVL vor einer Woche noch eine katastrophale Chancenverwertung an den Tag legte, lief es diesmal rund: „Wir haben uns schöne Möglichkeiten erarbeitet und diese dann auch meist sicher verwandelt“, lobte der Trainer.

Nur in den ersten zehn Minuten hatte Lampertheim etwas Probleme mit dem durchsetzungsstarken Kreisläufer der Gäste. Aber dann hatte man auch diesen im Griff und von da an lief es wie am Schnürchen. Vom 3:3 setzte sich der TVL auf 6:3 ab und lag nach einer Viertelstunde beim 10:4 erstmals mit sechs Treffern vorne. Erfelden mit dem erwartet starken Rückraum kam noch einmal heran, verkürzte auf 6:10, ehe ein 3:0-Lauf den Gastgebern ein 13:6 bescherte (18.). „Da war ich mir eigentlich schon sicher, dass wir das Ding heute gewinnen werden“, erklärte Schmied im Anschluss.

Frühe Entscheidung

Seine Spieler agierten auch nach der Pause überlegen, bauten den Vorsprung auf 21:12 (38.) aus und machten spätestens beim 25:16 durch Martin König elf Minuten vor dem Ende den Deckel drauf. „Leider haben wir uns dann in der Schlussphase ein paar Nachlässigkeiten geleistet und damit einen deutlicheren Erfolg verspielt. Aber das soll unsere wirklich gute Leistung nicht schmälern. Ich bin absolut zufrieden“, resümierte Schmied nach der Schlusssirene und blickte auch gleich nach vorne auf das Derby am nächsten Samstag beim TV Groß-Rohrheim: „Es ist schön, mit einem solch guten Spiel im Rücken in die Bürgerhalle zu fahren. Die Jungs sind heiß auf das Derby.“

TVL-Tore: Zielonka (7/3), Eschenauer (4), Karb, Mischler, König, Redig (je 3), Bohrmann, Lochbühler (je 2), Kern (1). me

